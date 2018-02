El PP es nega a aportar 500.000 euros per rehabilitar la casa natal de Dalí

El Grup Popular ha rebutjat en la Comissió de Cultura al Senat la moció que instava el Govern a concretar una aportació econòmica de 500.000 euros en el Projecte de Llei dels Pressupostos Generals per 2018 per al projecte que impulsa l'Ajuntament de Figueres de rehabilitació de la Casa Natal de Salvador Dalí.

La moció, presentada pel senador de PDeCat Joan Bagué, lamentava que aquesta partida ja va estar compromesa en partides pressupostàries d'anys anteriors, però el Govern ha anat descartant l'aportació en diferents períodes. "És un projecte estratègic que compleix més que mai la situació que el turisme cultural pot revertir en riquesa i producció d'activitat econòmica", ha afegit.

No obstant això, la senadora del Grup Popular, ha ressaltat que el 2017 sí que hi havia partida econòmica per a la rehabilitació però va ser l'Ajuntament de Figueres qui, "pel que fos", no va executar l'obra en termini establert, demanant a més a la resta de grups que donin suport a l'elaboració dels Pressupostos de 2018 i "poder així treballar en aquestes qüestions".

Enfront de la queixa del senador d'ERC Bernat Picornell que aquesta manca de finançament és "la història interminable" i del suport a la moció del senador socialista Antonio Lázaro Morales perquè "sense cultura no hi ha ciència ni excel·lència", la senadora popular ha contrarestat amb un atac als independentistes.

"Com és que havent realitzat una declaració d'independència i considerar-se un estat sobirà sol·liciten subvenció a un altre Estat, sabent que haurien de ser vostès els que es fessin càrrec de les seves institucions? No serà que aquesta utopia de nació catalana és impossible i el que necessiten és vetllar pels interessos dels ciutadans sempre en el marc de pressupostos de l'Estat espanyol? ", ha preguntat.