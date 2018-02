Macaco, Txarango, Els Catarres i Els Amics de les Arts, caps de cartell del Canet Rock

El Canet Rock ha fet públiques les principals bandes que actuaran a la cinquena edició del festival el proper 7 de juliol. Macaco, La Raíz, Els Catarres, Els Amics de les Arts i Txarango ja han anunciat la seva presència al certamen. S'estrenaran a l'escenari del Canet Rock les bandes emergents Sense Sal i Pupil·les que aportaran el toc femení a la jornada i repetiran al Pla d'en Sala els grups Animal, Zoo i Doctor Prats. Enguany, s'oferirà una actuació que combina la música i el ball a càrrec de La Soul Machine i els Brodas Bros. Macaco s'estrenarà al festival amb les cançons del nou àlbum que publicaran aquest any així com els seus grans èxits. Per la seva banda, els valencians La Raíz oferiran una de les darreres actuacions abans d'acomiadar-se dels escenaris. Txarango, Els Catarres i els Amics de les Arts apostaran pels seus últims àlbums.

El festival supera enguany el número d'edicions dels anys 70, el mític certamen que el va veure néixer sorgit de la protesta i a la conquesta de llibertats. Al marge del cartell que ja s'ha fet públic, l'organització anunciarà altres formacions més endavant.

Pel que fa a les bandes emergents, Sense Sal i Pupil·les són dues propostes que van, des del pop-folc amb sons provinents de l'electrònica de les terrassenques Sense Sal, fins a la base més 'reggaetonera' mesclada amb reggae, hip-hop i electrònica de les valencianes Pupil·les. D'altra banda, La Sra. Tomasa, que s'estrena al Canet Rock, aterrarà en plena gira del segon àlbum, 'Nuestra Clave', amb el seu mestissatge i els ritmes festius.

També hi haurà lloc per tres bandes joves però consolidades en el panorama musical que repeteixen al Canet Rock amb la presentació dels seus nous discs. Animal presentarà en exclusiva el seu segon disc, Zoo tocarà els temes del també segon treball 'Raval', mentre que Doctor Prats pujarà a l'escenari amb el mestissatge musical del tercer compacte 'Aham Sigah'. Entre concert i concert, Miquel del Roig, DJ Ernest Codina i PD Busquets oferiran versions i música de festa.

Per cinquè any consecutiu, el Pla d'en Sala de Canet de Mar (El Maresme), acollirà el mític festival. Obrirà les seves portes a les 16h i des de les 18h oferirà un sol escenari amb música ininterrompuda i en directe fins les 6 del matí. En l'edició de 2017 es van registrar més de 22.000 espectadors, per això el Canet Rock habilitarà més passarel·les d'entrada i més personal de control, amb l'objectiu d'aconseguir una millor gestió de les cues.