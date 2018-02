Albert Serra debuta al teatre alemany amb l'obra «Liberté»

El cineasta català Albert Serra debutarà al teatre alemany amb el seu nou espectacle 'Liberté', del qual s'han programat sis funcions entre febrer i març a la Volksbühne de Berlín. El teatre també projectarà la pel·lícula 'Història de la meva mort' i 'Els tres porquets'. Serra crea a 'Liberté' la història entorn un segle XVIII utòpic. Poc abans de la revolució, un grup de lliurepensadors francesos s'uneixen per exportar el llibertinatge a Alemanya, una filosofia basada en el rebuig de les restriccions morals i qualsevol autoritat. Però els alemanys, amb la seva idiosincràsia, encara no estan convençuts d'una tendència tan radical, per la qual cosa l'ambiciosa Duquessa de Valselay desenvolupa algunes estratègies sofisticades i grotesques per millorar el màrqueting del llibertinatge. Aquesta nova producció compta amb la col·laboració de l'Institut Ramon Llull.

El director de cinema treballa amb actors de la Volksbühne i artistes com Ingrid Caven, Helmut Berger, Anne Tismer, Stefano Cassetti, Johanna Dumet, Ann Göbel, Leonie Jenning, Catalin Jugravu, Günther Möbius, Jeanette Spassova i Laurean Wagner. També hi haurà en el repertori, com és habitual en el treball de Serra, actors amateurs. També serà de segell català l'escenografia que inclourà vídeos d'Artur Tort, Ariadna Ribas i Xavier Pérez, el vestuari que anirà a càrrec de Rosa Tharrats i la música, que la posarà el gironí Marc Verdaguer.

La Volksbühne programa sis espectacles durant els dies 22,24,25 de febrer i el 22 i 23 de març. El prestigiós teatre també projectarà la pel·lícula 'Història de la meva mort', dirigida per Albert Serra (el 27 de febrer) i 'Els tres porquets', obra creada per Albert Serra per la dOCUMENTA 13, amb la coproducció de l'Institut Ramon Llull.