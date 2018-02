Diari de Girona s'endú dos dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local

Diari de Girona ha resultat doblement premiat a la novena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local, que han rebut a concurs molts treballs relacionats amb els fets de l´1-O a Catalunya. En un acte celebrat ahir a la nit a l'Auditori de la Devesa, Aniol Resclosa va recollir el guardó a la millor fotografia de premsa per la imatge Estira-i-arronsa, sobre les càrregues policials de l'1-O, apareguda a la portada del Diari de Girona el passat 2 d'octubre, mentre que els periodistes Oriol Puig, Nacho García, Miquel Cornellà, Tapi Carreras i Pau Esparch van rebre el premi en la categoria de millor informació digital pel treball El fenomen dels pisos turístics a Girona, publicat a l'edició digital del Diari de Girona, on es pot tornar a consultar avui.

En l´apartat de fotografia va ser finalista Lluís Serrat, per la sèrie de fotos Votarem, publicada a El Punt Avui, i el llibre Hem votat, i David Borrat, per la sèrie 1 d´Octubre, publicada al diari Ara.

Els finalistes en l´apartat de millor informació digital són Carlos Ribas, Carles Pastor i Gabriel Martín per la sèrie Història Amagada, del digital Palamós Comunicació.



Millor treball en premsa

D´altra banda, en la categoria a millor treball informatiu de premsa, el jurat va escollir guanyador la sèrie de reportatges Moments estel·lars de la Costa Brava, publicat a El Punt Avui per un equip històric de perdiodistes: Miquel Torns, Pau Lanao i Carme Vinyoles. En aquesta categoria van resultar finalistes dos treballs del Diari de Girona: La profunda petjada de les dones dins del món jurídic, d'Elisabet Don, i Un dia a cures pal·liatives, de Matías Crowder. Lanao va assenyalar que van intentar presentar sota un nou enfoc la Costa Brava, i que els va agradar revisitar els anys en què eren hippies i els temps bojos.

La temàtica social també ha estat molt present en aquesta edició dels premis. Així, Albert Requena i Josep Plazas firmen el millor treball informatiu de ràdio, Els altres nous catalans. Històries d'integració i convivència a Girona, emès a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Els finalistes van ser Miquel Cuaranta, Juli Pedrero i Toni Sellas, pel programa Govern i oposició, emès a Ràdio Capital de l'Empordà, i Moisès Camós, Anna Noguer, Esteve Codony, Anna Estañol, Glòria Ribugent i David Pastor, per l'Especial referèndum 1 d'octubre, de Ràdio Banyoles.

Requena va fer notar que tots els immigrants testimonis del reportatge s´expressen en català i «això és possible gràcies a la immersió lingüística i a les parelles ingüístiques». «La llengua no es toca», va concloure.

En televisió, el jurat va considerar mereixedor del premi a Joan Roura, pel documental Eugeni Gurnés, sumari obert, emès per TV Girona. Va ser finalista l'equip del programa ¡Qué animal!, de la Corporació RTVE, pel documental Islas Medas, amb direcció de Judith Fernández i Carme Nicolás.

La categoria de millor projecte sobre comunicació periodística va quedar deserta perquè no van concórrer treballs al premi. El jurat també va declarar desert l´apartat de millor iniciativa de comunicació institucional.



Una foto històrica

Aniol Resclosa s´ha proclamat guanyador de l´apartat de fotografia per tercer any en les nou edicions dels Premis de la Comunicació Local gironina. En aquesta ocasió per una foto sobre l´1-O. El jurat ha destacat que el fotògraf mostra, des del sentit més genuí de la fotografia documental, «un moment que serà històric i que serà recordat, com sempre, amb una imatge, que és com es construeix la memòria històrica».

Aniol Resclosa

Resclosa espera que les fotografies de l´1 d´Octubre «no s´acabin censurant com es censuren obres d´art», així com que els presos i els exiliats polítics «ben aviat puguin tornar a casa».

D´altra banda, el jurat també ha valorat el treball sobre El fenomen dels pisos turístics a Girona, d´Oriol Puig, Nacho García, Miquel Cornellà, Tapi Carreras i Pau Esparch, del qual ha destacat el seu «interès social» i el «benefici» que aporta a la comunitat perquè «facilitat eines per a estudis posteriors en la mateixa o altres ciutats».

Oriol Puig, responsable de l'edició digital del Diari de Girona, va explicar ahir al moment de recollir el guardó que el treball dels pisos turístics «neix de l'obstinació d'en Nacho Garcia, un dels editors de la web de Diari de Girona i un execel·lent periodista de dades. Va passar centenars d'hores buscant i analitzant dades sobre aquest sector. Dades molts cops incompletes, desiguals i fins i tot contradictòries. Ordenar-les va ser el primer repte».

Segons Puig, les dades ens van permetre obtenir alguns titulars, com «el creixement exponencial dels pisos turístics a la ciutat de Girona, la concentració d'aquest negoci en mans de pocs gestors, o que al Barri Vell de Girona més del 10% dels habitatges ja es destinen als turistes».



Treball col·laboratiu

Puig va posar el reportatge com a exemple de «treball col·laboratiu en el marc de la integració de les redaccions de les edicions impresa i digital de Diari de Girona». Els periodistes van sortir al carrer per parlar amb empresaris del sector, amb veïns, amb experts i amb l´administració. «El resultat es pot veure en una web, però també va tenir el seu reflex en l'edició impresa del nostre diari», va remarcar el responsable del digital.

«El periodisme és un servei públic i entre tots hem de trobar la manera de fer-lo viable», va fegir Puig, que va afegir «un prec» a les administracions públiques perquè apostin «per la transparència i l'obertura de dades».

«Però feu-ho fàcil, necessitem formats oberts per poder processar-les, analitzar-les i extreure'n allò rellevant per informar-ne», va demanar Puig, i va recomanar fer una visita al web de Ràdio Palamós per veure l'«excel·lent feina dels altres finalistes en aquest premi».

En el seu parlament inicial, el president de la Diputació de Girona, Pere Vila, va voler «enaltir la figura de Carles Rahola i el seu llegat». Paral·lelament, el president de la Diputació considera que el futur del país «acabarà bé» i que «serem plenament lliures i sobirans».