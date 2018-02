Un llibre del Museu Terracotta homenatja la família d'artistes ceramistes Vila-Clara

Ens situem a la dècada dels anys 50, després de la Guerra Civil. Una profunda crisi afectava el món de la terrissa tradicional, amb pocs recursos i bandejat per nous materials emergents, com el plàstic i la porcellana. Va ser llavors quan va aparèixer la figura de Josep Vilà Clara, nascut a Palamós l'any 1910, que, amb la seva inquietud artística i la seva passió per poder seguir aprenent, va saber elaborar una delicada tècnica que va servir per poder revitalitzar i reconvertir la indústria de la ceràmica d'ús amb la introducció de la ceràmica decorativa a la Bisbal d'Empordà. Aquesta tradició artística l'han seguit els seus dos fills, Josep Vilà-Clara i Joan Vilà-Clara, que mantenen viu l'esperit creatiu.

Per aquest motiu, el Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà presentarà el proper diumenge, 25 de febrer, un llibre-catàleg com a homenatge a la feina feta per aquesta família de ceramistes de l'Empordà.

La presentació del volum, titulat De Vilà Clara a Vilà-Clara. Família de ceramistes, coincideix amb l'exposició de caràcter temporal que hi ha actualment al museu (fins al 8 d'abril).

Xavier Rocas, conservador del Museu, firma els textos d'un catàleg i d'una exposició que, segons ell mateix afirma, és un «homenatge més que merescut» a una família de creadors.

L'acte de presentació començarà amb una visita guiada a càrrec dels dos fills, Joan i Josep Vilà-Clara, que faran un repàs a les diferents àrees de l'exposició, així com les peces exposades, per revisitar la trajectòria del seu pare, i explicar també la història de l'empresa de la qual ara estan al càrrec.

Tot seguit, es passarà a la presentació del catàleg, a càrrec del ceramòleg Emili Sempere i el mateix Xavier Rocas, el qual fa notar que el pare Vila Clara va popularitzar unes composicions inspirades en el paisatge, personatges populars i escenes costumistes de l'Empordà, com ara els pastors amb les ovelles o el món dels pescadors.

El catàleg-llibre, tan complet que el mateix Rocas acaba definint com a llibre, incorpora un perfil biogràfic de Josep Vilà Clara, qui va començar com a ceramista de manera tardana, quan tenia gairebé 40 anys.

La seva vocació artística el va portar cap a la innovació en el món de la ceràmica, juntament amb el també ceramista Díaz Costa que, amb les seves decoracions populars i animals, van poder revitalitzar la indústria basada en aquesta artesania.

Joan Vilà-Clara Garriga i Josep Vilà-Clara són avui els encarregats de dirigir l'empresa que va començar el seu pare.

El llibre que es presentarà diumenge exposa les metodologies de treball tan del pare, com dels seus dos fills, i dona especial rellevància a detallar les aportacions que aquesta família de ceramistes va fer a la ciutat de la Bisbal d'Empordà en el marc de la ceràmica catalana.

Les obres d'art que han anat produint els ceramistes Vila-Clara també venen referenciats al llibre, i també es poden contemplar a l'exposició.