Elisabet Don i Matías Crowder són finalistes

Aquesta ha estat d'edició dels Premis Rahola del Diari de Girona. A més dels dos treballs publicats per aquest mitjà que han resultat finalment premiats, dos més han quedat entre els finalistes. Es tracta d'Elisabet Don i Matías Crowder, finalistes en l'apartat de treball informatiu o divulgatiu de premsa, que va tenir com a guanyador Miquel Torns, Pau Lanao i Carme Vinyoles. Elisabet Don va resultar finalista pel treball La profunda petjada de les dones dins del món jurídic, publicat pel Diari de Girona.

El jurat ha considerat que aquesta és «una bona anàlisi de la dona en el món jurídic, emparat en dades i xifres» i que «inclou una entrevista molt enriquidora des del punt de vista testimonial».

Per la seva part, Matías Crowder figura entre els tres finalistes per la crònica Un dia a cures pal·liatives, publicada també al Diari de Girona. El jurat ha considerat que l'articulista aborda un tema sensible «amb delicadesa sobrietat, i combina molt bé l'expressió de les emocions amb la informació des d'un punt de vista original».