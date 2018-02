Club Editor anuncia el primer volum de tots els contes de Víctor Català

L'editorial Club Editor treballa en la recopilació de tots els contes de l'escriptora escalenca Caterina Albert, un projecte que es publicarà en quatre volums i dues mil pàgines. Els llibres sortiran a la llum durant els pròxims dos anys. El primer, Tots els contes 1, veurà la llum el pròxim 21 de març.

L'editorial ha rescabalat, els últims temps, l'obra de Víctor Català Un film (3.000 metres) i l'antologia De foc i de sang. I

L'editora de Club Editor, Maria Bohigas, ha explicat que, el 2015, Un film (3.000 metres) va convertir-se en un fenomen espontani i va ser un dels llibres més venuts de Sant Jordi: «Els lectors van engrescar-se amb una escriptora d'una talla excepcional, comparable a Flannery O'Connor per la ferocitat i a Virginia Woolf per la complexitat. I una artista que exposa als seus lectors la realitat de les relacions humanes, vistes gairebé sempre amb els ulls dels vulnerables –entre ells, els sensesostre i les dones– i amb un sentit de la llibertat que no admet límits ni regles imposades».

L'editorial presentarà en el primer volum els darrers llibres de Caterina Albert, Jubileu i Vida mòlta, que van ser escrits entre el 1948 i 1949. Daten del temps de «desnazificació d'Europa, també en territori franquista, quan el règim ha de renunciar a certes brutalitats i autoritza la publicació d'algun llibre català», diu l'editorial en un comunicat.