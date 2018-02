L'Alfolí de la Sal de l'Escala exhibeix el Rafel Ramis més inèdit en una mostra

L´antic edifici de l´Alfolí de la Sal de l´Escala acull una exposició amb un bon nombre d´obres mai exhibides del pintor escalenc Rafel Ramis (1912-1991). Amb aquesta exposició es vol revisar la vida, la trajectòria professional i la tècnica del pintor empordanès.

L´Ajuntament de l´Escala disposa del llegat pictòric de Ramis, ja que va arribar a un acord amb la família poc temps després de la seva mort, l´any 1991. El llegat inclou prop d´un centenar de pintures a l´oli i gairebé un miler de dibuixos, a més de caricatures, aquarel·les i gravats, així com també té a disposició la casa-taller de l´artista.

L´exposició repassa la trajectòria vital d´un Rafel Ramis que ja de jove va mostrar interès per les arts. Un cop acabats els estudis, va viatjar per Sud-amèrica entre els anys 1949 i el 1961, per retornar després al seu poble natal, on va viure fins a la mort, i acabar cedint el seu treball artístic, que d´aquesta manera s´ha convertit en patrimoni cultural de l´Escala.

L´exposició ocupa les tres plantes baixes de l´edifici històric de l´Alfolí de la Sal, on s´hi poden veure les etapes de la seva vida a través de les diverses tècniques que l´artista va posar en pràctica.

Una de les sales s´ha reservat especialment per mostrar les marines, tema central de la producció de l´artista. Per últim, una tercera sala compta amb els dibuixos.

Ramis mostra una visió molt emotiva del paisatge empordanès, amb influències post-impressionistes. Amb els dibuixos recrea el dia a dia del mateix artista i de la vila. També teballava l´aquarel·la, el carbó o el gravat, entre d´altres disciplines. A més a més, va utilitzar gèneres com la caricatura, que va aplicar amb mestratge per exagerar els trets físics d´amics, mariners i gent del circ.

L´exposició es podrà visitar fins al 3 de juny.