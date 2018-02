Rosa Serra exposa grans escultures a cel obert al Parc dels Estanys de Platja d'Aro

Una mostra a l'aire lliure d'un conjunt de 15 peces de gran format de Rosa Serra es podrà visitar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro del 24 de febrer al 29 de juliol, sota el títol Escultures a cel obert.

Aquesta és la primera mostra de l'any al al parc, i alhora enceta el cicle d'exposicions al municipi, que s'estén també al Castell de Benedormiens de Castell d'Aro i a la Masia Bas de Platja d'Aro.

La inauguració serà avui (12 h) amb la presència de l'artista, que conduirà una visita guiada per al públic assistent. La mostra està organitzada per l'Ajuntament i se'n pot gaudir lliurament cada dia de la setmana, en l'horari d'obertura el parc al públic: de febrer a abril (8-18 h) i de maig a juliol (7-21 h).

L'obra de Rosa Serra (nascuda a Vic el 1944 i resident a Olot des de 1950) va representar una ruptura en l'escola olotina, creant un estil propi.

La figura humana és sempre present en totes les seves creacions i és tractada amb diferents materials com ara marbre, pedra, bronze, fibra de vidre o polièster, com és el cas de les peces que s'exposen a Platja d'Aro.

L'artista va ser distingida l'any 2008 amb la Creu de Sant Jordi per la qualitat i projecció de la seva obra, present arreu del món en espais com el Parc Olímpic de Seül, el Comitè Internacional de Lausana o el Comitè Olímpic d'Àsia a Kuwait.

La mostra dóna continuïtat al projecte, iniciat l'any 2014, d'eixamplar els espais expositius municipals més enllà de Castell d'Aro, i apropar-los a un públic més ampli, tot arribant fins a aquest parc urbà de 150.000 m2, inaugurat l'octubre de 2012.

Prèviament hi ha exposat artistes com Emili Armengol, Alberto Gómez Ascaso o Bonaventura Ansón. De cadascun d'ells en resta com a testimoni permanent una peça instal·lada al mateix parc. L'extensió s'ha completat a partir de l'estiu de 2016 amb les sales d'art de l'espai cultural de la Masia Bas de Platja d'Aro.

L'Ajuntament ha programat per a aquest any un global de 13 exposicions. D'aquestes, onze estan vinculades a les arts plàstiques i dues més a la cultura popular: el concurs de conjunts florals tot coincidint amb la diada de Sant Isidre Llaurador (maig) i el cicle de Nadal amb col·lectives pròpies de l'època (desembre).



Retrospectiva d'Anna Lentsch

La primera mostra al Castell de Benedormiens és una retrospectiva de l'obra pictòrica d'Anna Lentsch (del 3 de març al 6 de maig). Posteriorment, a les mateixes sales d'art i faran estada les obres d'Alba Roqueta (del 26 de maig al 24 de juny), Rosa Serra i Xavier Carbonell (del 30 de juny al 29 de juliol), Arranz Bravo (del 4 d'agost al 16 de setembre), Patricia de Solagues (del 22 de setembre al 21 d'octubre), i Joan Raset i Vincenzo Carmenati 8del 27 d'octubre al 2 de desembre).

La Masia Bas acollirà la proposta Desig, una col·lectiva internacional d'art modern contemporani (del 7 de juliol al 26 d'agost), una mostra del Museu Derbi –col·lecció particular de J. Pujolar– (de l'1 de setembre al 7 d'octubre) i una selecció del Fons Municipal d'Art (del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019). Prèviament Robert Vandereycken prendrà el relleu a Rosa Serra al Parc dels Estanys (de l'11 d'agost de 2018 al 31 de gener de 2019).