El Festival Còmic de Figueres s'escampa per més espais de la ciutat

Expliquen els organitzadors del Festival Còmic de Figueres que no és casual que el cartell d'aquest any sigui una pela de plàtan: en comèdia els accidents sempre són aprofitables, i l'accident que representa que el Teatre El Jardí estigui tancat per reformes estructurals ha obligat el festival a reinventar-se, escampant-se per altres espais de la ciutat com La Cate, l'Auditori Caputxins, la Biblioteca de Figueres, el Centre Cívic Joaquim Xirau, les escoles Josep Pallach i Parc de les Aigües i fins i tot l'antiga presó. Perquè, coses de la vida, el festiva acabarà a l'antiga presó, tal com indiquen els organitzadors «seguint la tendència general». El Còmic començarà el 29 de març i es perllongarà fins el 2 d'abril.

A banda d'això, es manté intacte l'Espai Citroën: un cop més una programació teatral de luxe i gratuïta a la plaça Catalunya. També continua la bona oferta en activitats de formació i creixement personal: curs intensiu de clown i sessions de ioga del riure i risoteràpia... Figueres, capital del bon humor. L'onzena edició d'un festival únic a Catalunya. Qui diu que la Setmana Santa està pensada per avorrir-nos?

Durant els cinc dies del certamen es podrà viure la cara més internacional de l'humor amb artistes com Starbugs Comedy, Duo Full House i Godot, juntament amb les actuacions de les companyies catalanes The Chanclettes, Chapertons, The Feliuettes o Impro Bcn, entre d'altres.



Noms contrastats

El Festival Còmic porta aquest any noms com la companyia suïssa Starbugs Comedy, que estrenarà el seu nou espectacle «Crash Boom Bang» al nostre país; els catalans The Chanclettes, que portaran el seu treball #DputuCool o els monòlegs femenins d'actrius i humoristes contrastades com Yolanda Ramos, Judit Martín, Maribel Salas i Patricia Sornosa. Totes aquestes actuacions tindran lloc a la sala La Cate.

A l'Espai Citroën de la plaça Catalunya, una localització que es manté en relació amb les edicions passades, hi actuarà el jove clown

portuguès Godot, el nou fitxatge del Cirque du Soleil a Las Vegas; també els catalans Chapertons i el Duo Full House, un dels duets amb més trajectòria del panorama mundial.

A l'Auditori Caputxins hi actuaran artistes castalans com el mestre de la improvisació José Malaguilla o el cabaret musical The Feliuettes, amb el seu revival de sèries, pel·lícules i dibuixos animats pretèrits.

Des de l'Antiga Presó, el Festival Còmic substituirà les rialles per la revindicació, amb una xerrada sobre la llibertat d'expressió. L'acte comptarà amb la participació d'artistes i periodistes afectats per la censura i la repressió. Abans, de tota manera, s'hi representaran els esquetxos de la companyia Impro Barcelona.

Les actuacions es complementaran amb altres activitats destacades com ara tallers de risoteràpia, cursos de clown o la presentació a la Biblioteca de Figueres del llibre «Pepe i jo», escrit per l'actor Joan Lluís Bozzo en memòria del seu íntim amic Pepe Rubianes.