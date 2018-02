La pel·lícula romanesa «No em toquis» s'endú l'Os d'Or a Berlín

L

El nord-americà Wes Anderson es va alçar amb l'Os de Plata al millor director per Isle of dogs, una original fantasia animada sobre una colla de gossos abandonats ambientada a Japó. Aquest és el segon premi en el festival alemany per a Anderson, qui ja es va portar el Gran Premi del Jurat en 2014 per The Grand Hotel Budapest.



Premi amb sorpresa

La cinta que finalment ha resultat guanyadora va provocar desercions en la seva estrena davant dels crítics, per la qual cosa alguns van considerar excés d'escenes de sexe i sadomasoquisme. Per aquest motiu, el guardó va ser ahir rebut amb sorpresa pels assistents al festival. El premi va estar atorgat pel jurat internacional presidit pel director alemany Tom Tykwer.

Per la seva banda, l'actriu paraguaiana Ana Brun es va alçar amb l'Os de Plata a la millor interpretació femenina pel seu paper a Las herederas, dirigida pel seu compatriota Marcelo Martinessi.

Així mateix, l'actor francès Anthony Bajon va guanyar l'Os de Plata a la millor interpretació masculina pel seu paper protagonista a La Prière, dirigida per Cédric Kahn.