Diari de Girona et convida al teatre a la Sala La Planeta

Diari de Girona sorteja entre els seus lectors dues entrades dobles per veure l'obra de teatre 'Spender' a la Sala La Planeta. Les representacions són divendres i dissabte 2 i 3 de març a les 21 h. Per optar a les entrades has de seleccionar quin dia vols anar al teatre i registrar-te.

Dijous al matí sortejarem les entrades entre tots els participants i ens posarem en contacte amb els guanyadors.

</p><p><noiframe></p><ul id="questions"><li>Quin dia vols anar a veure l'obra?</li></ul><p></noiframe>