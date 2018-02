La banda original de Sau torna als escenaris

La banda original de Sau tornarà als escenaris amb un primer concert a l'Auditori de Girona el 13 d'abril dins el festival Strenes. El projecte pretén celebrar els trenta anys de la formació mantenint l'esperit de Sau. L'espectacle amb un repàs a les millors cançons es presentarà en directe a la gala dels Premis Enderrock 2018 el 7 de març.

SAU30 és el nom del projecte que retornarà als escenaris, dinou anys després de la desaparició a causa de la mort de Carles Sabater, a tot l'equip que formava part de la popular banda osonenca. S'incorporarà també el vocalista Jonathan Argüelles i el músic Joan Antonell.

Músics, tècnics i road mànagers, l'estructura que els va convertir en un dels grups més importants de l'escena catalana, realitzaran una gira en què es farà un reconeixement a la trajectòria de la formació.

El primer serà el de Girona i el darrer serà l'1 de març del 2019 amb un concert al gran teatre del Liceu. La resta dels concerts que no seran molts s'aniran donant a conèixer properament.



Ni disc ni noves cançons

No hi haurà ni disc nou, ni noves cançons. El directe serà un repàs a les millors cançons de SAU i l'espectacle s'ha concebut des de el record de les seves gires. No es tracta d'un retorn de SAU, "perquè l'absència de Carles Sabater deixa clara que aquesta fita és impossible, i un fet inqüestionable per a tots els components del grup i del projecte", mantenen des de la promotora.

El que vol ser SAU30 és "un retorn de l'esperit de la formació osonenca i de la màgia d'aquelles nits on els somnis es podien fer realitat a través de la música".

La promotora Hope Music ha anunciat que es faran actuacions únicament en escenaris que permetin desenvolupar tot l'espectacle al 100%. Amb detalls minuciosament cuidats, l'escenografia ha estat dissenyada per Lluís Martí, tècnic de llums de SAU (1989-99) que, juntament amb Carles Sabater, va ser autor de totes les escenografies de SAU, entre elles les de gires espectaculars com "El més gran dels pecadors" o "Junts de nou per primer cop".



Retorn de la banda

Els integrants de la banda original de SAU30 són Carles 'Xarli' Oliver (bateria de SAU 1987-90); Quim 'Benítez' Vilaplana (bateria de SAU 1990-98), Pep Sánchez (baixista de SAU 1987-96), Ramon Altimir (teclista de SAU 1987-99), Jordi Mena (guitarrista de SAU 1991-97), Josep Lluís Pérez (guitarrista de SAU 1997-99), Gerry Duffy (percussionista de SAU 1988-99) i, evidentment, Pep Sala (veu i guitarra), compositor de SAU i membre fundador del grup juntament amb Carles Sabater i Joan Capdevila, que també s'afegirà al projecte com a mànager personal.

Incorporació del vocalista i un multi instrumentista

Per culminar el projecte, remarquen la incorporació a l'espectacle del cantant mataroní Jonathan Argüelles, vinculat a diferents formacions (Junts, Inèdits, etc.), i que en la seva darrera etapa va destacar durant 2 anys com a vocalista al capdavant de la banda de tribut Tornem a Sau. La seva presència a l'escenari, a través de la veu i els moviments, han estat sempre una evocació i un homenatge a la feina de Carles Sabater. Finalment, SAU30 es reforçarà també amb el multi instrumentista Joan Antonell.

El muntatge i la producció tècnica de SAU30 comptarà amb Pedri González (tècnic de so de SAU 1991-99), Lluís Martí (tècnic de llums de SAU 1989-99), Arcel Novell (tècnic de monitors de SAU), els tècnics d'escenari de SAU Ferran Jurado (1989-99), Miquel de Paz (1990-95) i Jan Puig (1992-98).

La imatge gràfica és a càrrec d'Ignasi Pla (membre del management de SAU 1994-96) i el fotògraf Martí E. Berenguer, fotògraf oficial de SAU (1991-1999) i autor de la majoria de fotografies publicades de SAU.



L'edició del disc en directe

La celebració dels 30 anys de SAU es completa amb l'edició del disc en directe, Una nit al teatre (L'Indi Music, 2017), que recull una selecció de temes en directe de la gira. A més, també s'ha creat una nova web sau.cat i un nou perfil de Facebook i Instagram @oficialSau.

"Amb tots ells, cada detall ha estat pensat perquè el viatge al món de SAU sigui en primera classe", ha remarcat la promotora..

Dinou anys després de la desaparició i final de la banda, a causa de la mort de Carles Sabater, SAU30 "vol tornar a revieure la sonoritat, la imatge, l'esperit i sobretot la màgia i el record d'una banda que ens va regalar nits d'estiu i de desembre plenes de llum!".