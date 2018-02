Un documental confronta la visió del caçador de senglar amb la de l'usuari del camp

Una pel·lícula documental dels gironins Pere Solés i David Gimbernat, que confronta els interessos del caçador de porc senglar amb els de l´usuari del camp en moments de lleure, es presentarà avui a l´Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona, i s´emetrà l´1 de març al Canal 33.

El creixement els darrers anys de la població de porcs senglar ha desencadenat que la caça es converteixi en el sistema per mantenir l´equilibri demogràfic de l´espècie. Per altra banda, davant del patiment animal que comporta aquesta activitat, ha sorgit una visió, més romàntica, per part d´aquelles persones que entren en contacte de manera ocasional amb la natura.

Aquesta dualitat de visions és l´eix central del nou documental de Pere Solés i David Gimbernat, produït pels gironins DDM Visual, i que compta amb el suport de la Diputació de Girona, TV3 i la Generalitat de Catalunya.

El documental A la caça segueix el dia a dia d´una colla de caçadors de la Vall de Llémena. A través dels protagonistes que hi apareixen, busca discutir la situació en la que es troben els caçadors, la seva relació amb la naturalesa, ja que s´han acabat convertint en part d´una cadena, un element necessari per l´ecosistema que es veu afectat per l´augment d´aquesta espècie.

El senglar i la seva problemàtica acaben essent l´excusa perfecte per donar a conèixer la visió dels caçadors, amb una forma de vida que la gent que viu en zones urbanes no acaba de comprendre, ja que el seu contacte amb la naturalesa és només per moments d´esbarjo. Els caçadors s´han convertit, així, en un element necessari per a mantenir l´ecosistema dels boscos de Catalunya.

Aquest tercer documental que s´emeterà a TV3 de Pere Solés i David Gimbernat es presentarà avui a les 8 del vespre a l´Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona. A banda de la presència dels seus directors, hi participaran també alguns dels seus protagonistes, juntament amb Jordi Ambrós i Gerard Bagué.