Exposició del Salvador Dalí personatge a Nàpols

«Dalí no només assoleix la genialitat», escriu Laura Bartolomé, «sinó també una immortalitat inusitada del seu geni». Salvador Dalí és un creador en el sentit més ampli del terme, un artista que ultrapassa l´àmbit estricte de la pintura. Dalí, en efecte, és pintor, dibuixant, pensador, escriptor, amant de les ciències, catalitzador de les avantguardes, il·lustrador, dissenyador, cineasta, escenògraf...

Un artista que experimenta en tots els camps de la creació, inclosos els més innovadors, com ara les instal·lacions i les performances, i que elabora la seva obra partint tant de llenguatges artístics complexos i heterogenis com de la construcció del seu propi personatge. I ho fa de manera sistemàtica, gairebé programàtica, amb el desig de seduir la societat de masses.

Des dels primers autoretrats, pintures i dibuixos dels anys vint i quaranta es fa evident el desig de l´artista de mostrar-se al món amb tota la seva genialitat. En l´exposició es poden veure, entre altres peces, l´Autoretrat amb coll rafaelesc (1921) i diversos dibuixos destinats a il·lustrar la seva autobiografia, Vida secreta, publicada el 1942.

Dalí és el geni, el personatge, l´artista que es transforma a si mateix en una de les seves creacions més cèlebres i que esdevé així el referent natural d´artistes de la categoria d´Andy Warhol, destaquen des de la Fundació.

«Per a Dalí», explica Francesca Villanti, «l´ús dels mitjans es converteix, com la utilització d´una llengua, en un acte performatiu que pot produir resultats significatius, en un dels instruments més potents als quals l´individu pot recórrer per a la posada en escena de si mateix, per a la narració i, sobretot, per a l´autopropaganda. Dalí comença a pensar en ell mateix com en una marca que cal promocionar i controlar. Descobreix que la imatge mediàtica és comunicació, però també, i abans que res, un procés creatiu».



Disposat a afrontar qualsevol repte, ja fos el de concebre un objecte de disseny, crear la portada d´una revista, col·laborar amb una escenografia en un muntatge teatral o idear vestits per a un ball, Dalí, a més, estava sempre atent a les novetats del món científic, fins al punt d´abordar la recerca de la tercera dimensió i anticipar així el que seria el 3D.

El nucli central entorn del qual gira l´exposició està integrat per les seves obres de finals dels anys seixanta i de tota la dècada dels setanta: obres estereoscòpiques que permeten veure la pintura en tres dimensions. Aquests quadres, que s´exposaran amb les instal·lacions necessàries per apreciar-ne els efectes tridimensionals, il·lustren a la perfecció l´interès de Dalí per les noves fronteres de la visió.