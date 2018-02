Òmnium Cultural renova el Premi Sant Jordi i l'obre a totes les editorials

Òmnium Cultural ha decidit convocar un concurs obert a qualsevol editorial en llengua catalana per a l'edició del Premi Sant Jordi de novel·la. Les bases del concurs i els detalls del nou Premi Sant Jordi es donaran a conèixer a l'abril i s'aplicaran a partir de la propera convocatòria. La dotació del premi serà de 60.000 euros. Un dels objectius d'Òmnium Cultural, tal com ha explicat en un comunicat, és dinamitzar el sector del llibre en llengua catalana i incrementar-ne els lectors. Per això l'entitat fa una aposta decidida per renovar el tarannà d'aquest guardó.