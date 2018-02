La Porta Ferrada anuncia Caetano Veloso, Serrat, Txarango, Rozalén i Ara Malikian

Caetano Veloso amb els seus fills Moreno, Zeca i Tom, es prefigura com el cap de cartell de la nova edició del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, segons un nou avançament d'artistes fer públic ahir pel certamen.

L'organització ha destacat el fet que l'influent cantant i compositor brasiler viatgi a la Costa Brava i actuï acompanyat de membres de la seva família, fet que converteix l'espectacle en singular.

Avui dimecres es posaran a la venda les entrades per als espectacles dels artistes anunciats ahir, entre els quals també destaca la presència de Joan Manuel Serrat dins la seva gira Mediterràneo Da Capo, que té com a eix un dels temes més cèlebres de l'artista, Mediterráneo (1971), compost durant una estada a Calella de Palafrugell, a més de temes com Lucía o Aquellas pequeñas cosas.

Però la llista d'artistes anunciada ahir també inclou Ismael Serrano, Rozalén, El Kanka i Txarango, que s'incorporen d'aquesta manera a la 56a edició del Festival de la Porta Ferrada.

Sinònim de festa i música compromesa, el grup del Ripollès liderat per Alguer Miquel s'ha convertit en un imprescindible dels festivals de música.

I encara més. En el comunicat difós ahir també s'anuncien els concerts «extraordinaris» de Diego El Cigala i el virtuós del violí Ara Malikian.

Aquests noms se sumen als ja anunciats a finals de 2017, Jack Johnson –que inaugurarà el festival–, Pablo Alborán i Luciano, entre d'altres.

Fonts de l'organització han explicat que el ritme de venda d'entrades és bo i ja ha superat les 4.000 venudes sumant els concerts de Jack Johnson, Pablo Alborán i Luciano.



Venda d'entrades

Les entrades per als concerts anunciats ahir dimarts es posaran a la venda a partir d'aquest matí al web del certamen. El Porta Ferrada donarà a conèixer la resta de la programació el 27 de març.

Els organitzadors de la Porta Ferrada sostenen que aquest nou avançament confirma que el certamen «està davant de la que possiblement és una de les edicions més atractives del degà dels festivals de Catalunya». L'organització va a càrrec de TheProject, una de les principals promotores de concerts del país.

El Festival de Porta Ferrada, nascut el 1958 a Sant Feliu de Guíxols, és el festival d'estiu amb més tradició de l'Estat espanyol.