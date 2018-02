Viva Suecia, Lagartija Nick i Neuman són els caps de cartell del festival ElMini d'Olot

Viva Suecia és un dels cap de cartell de la nova edició del festival ElMini d'Olot, que arrencarà demà dijous i acabarà diumenge. Viva Suecia presentarà el seu últim treball en un concert acústic molt diferent al que ofereixen habitualment.

Un altre reclam d'ElMini és l'emblemàtic grup Lagartija Nick, que ha estat treballant en el camp del rock alternatiu, combinant-lo amb diferents estils, com l'electrònica o el flamenc.

Tampoc hi faltarà Neuman, que presenta el seu últim treball, Crashpad, un recull de 10 temes que tenen una forta càrrega personal. Fabrizio Cammarata porta el seu nou treball, amb una barreja entre l'estil de música mediterrani i el de totes aquelles cultures que ha visitat al llarg de la seva carrera. Cal destacar també la Bien Querida, que serà un dels plats forts dels anomenats concerts d'estar per casa.

Com ja és habitual, el festival aposta també per nous artistes emergents i artistes locals com Mazoni.

13th Magic Skull o Bad Mongos aportaran a l'edició d'enguany un estil més proper al rock'n'roll. Marta Pérez presentarà el seu primer treball, amb estils pop-folk.



Innovació i qualitat

ElMini celebrarà aquest 2018 la seva vuitena edició, seguint amb els mateixos valors, buscant innovar, a la vegada que vol oferir al seu públic un cartell «de qualitat», afirmen els organitzadors.

És per això que enguany tornen a apostar per alguns grups de l'escena nacional i internacional amb una llarga experiència i d'altres que presenten els seus últims treballs. Alhora, volen impulsar els nous grups emergents i promoure els grups locals.

Un any més, ElMini comptarà també amb els anomenats «concerts d'estar per casa», amb un aforament per a una quarantena de persones.