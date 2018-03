Més de 3.800 estudiants han participat en el projecte de formació en arts «A Tempo»

Més de 3.800 estudiants d'escoles i instituts de Girona i Salt han participat en la prova pilot del projecte A Tempo, Arts i Formació, que té per objectiu oferir als alumnes eines per poder interpretar l'art i la cultura, i que, segons va explicar ahir Salvador Sunyer, «es vol estendre a totes les ciutats del país».

Director del Festival Temporada Alta, Salvador Sunyer és una de les ànimes d'una iniciativa que ha permès portar els alumnes a les obres de teatre durant la passada edició del festival, i viceversa, portar els artistes a les aules per explicar la pròpia experiència i practicar la transferència de coneixement.

Les xifres revelen l'interès que ha despertat aquesta primera proposta: s'hi han acollit un total de 28 centres educatius, amb la participació de 3.845 estudiants, 182 professors i 77 artistes. La proposta ha tingut 4 mesos de durada, d'octubre a febrer.

El Centre Cultural La Mercè va acollir ahir la presentació del balanç d' A Tempo, una proposta impulsada per la fundació cultural privada La Ciutat Invisible, que presideix l'exalcalde Joaquim Nadal, el qual va defensar que aquest projecte «volem que continuï els pròxims anys».

Durant l'acte es va presentar un dels fruits d'aquesta iniciativa: el llargmetratge El vent és això, realitzat amb recursos professionals i estrenat ahir a la nit al Truffaut.

Nadal va lamentar que el sistema educatiu situï les arts en un paper «perifèric i subordinat», i va reivindicar que es tinguin presents la música, les arts plàstiques i «totes les arts», encara que en aquesta ocasió el projecte hagi pivotat més sobre el cinema, amb la realització del film El vent és això.

Per a Sunyer, la formació en arts és imprescindible si es vol una «societat cohesionada» en comptes d'una societat que forma «ciutadans cultes per una banda i 'ciutadans-eina' per l'altra».

A la presentació també hi va participar la professora de la UdG Gemma Carbó, presidenta de l'associació ConArte Internacional, que dona suport a la iniciativa contribuint a la formació dels mestres. Carbó va defensar el «paper transformador» de l'art i la cultura, va dir que el projecte A Tempo és «valent i innovador», i va explicar que l'objectiu és «crear espais de formació reglada».



Ensenyaments reglats

El director de l'institut Santiago Sobrequés, Joan Cumeras, que ha codirigit amb Pere Vilà el film El vent és això, va assegurar que hi ha 80 alumnes interessats i que estan treballant amb l'Ajuntament de Girona la possibilitat que hi hagi ensenyaments reglats en cinematografia al centre.

«L'ajuda del projecte A Tempo ens ha permès realitzar una pel·lícula professional en una experiència única».

El realitzador Pere Vilà va assegurar que té per objectiu «estimular la mirada cinematogràfica dels artistes».

A Tempo, que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell, ha inclòs un seminari de 30 hores de formació reconeguda pel Departament d'Ensenyament adreçada a docents.