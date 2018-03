Sotheby's subhasta dos quadres de Salvador Dalí per set milions d'euros

Sotheby's va subhastar dos quadres de Salvador Dalí per set milions d'euros, en una acció que també ha vist la venda d'un retrat de Marie-Thérèse Walter pintat per Picasso per 56,2 milions. Les dues teles del pintor empordanès són del 1931 i del 1932 i havien estat fins ara en possessió d'una família argentina, descendent de la comtessa de Cuevas de la Vera, que les hi va comprar directament. Maison pour èrotomane, del 1932, es va vendre per prop de 4 milions d'euros, mentre que Gradiva, del 1931, es va subhastar per uns 3 milions d'euros.

Gradiva mostra una dona mig despullada que l'autor relaciona amb el personatge d'una novel·la publicada el 1903 per Wilhelm Jensen, en què el protagonista s'obsessiona amb una figura femenina representada en un baixrelleu romà. Maison pour érotomane representa un paisatge català on les roques esdevenen figures fantàstiques.