Sting, Luis Miguel, Damien Rice, Maná i James Blunt, plats forts del Cap Roig 2018

El cantant Luis Miguel donarà el tret de sortida en la nova la 18a edició del Festival de Cap Roig el pròxim 13 de juliol i el tancarà el 22 d'agost Andrea Bocelli.

En aquesta edició, passaran pel certamen Manolo García, Bryan Ferry, Texas, Sting, Antonio Orozco, Luz Casal, Damien Rice, Maná, Jarabe de Palo, Juanes, Rosario, Joan Dausà, Mag Lari, James Blunt, Morat, Sergio Dalma, Els Catarres, Dàmaris Gelabert, Macaco, Loquillo, Antonio José, Joan Baez, Hombres G, Taburete, Roger Hodgson i Pablo López.

El director del Festival de Cap Roig, Juli Guiu, ha destacat que més que diferenciar-se d'altres edicions, busquen un equilibri "entre artista internacional i espanyol, el mini Cap Roig i obrir al màxim de públics possibles". De fet, ha apuntat que ho concentren en "un període de temps molt concret i els agrada obrir el màxim el ventall artístic per atraure el màxim de públic possible".

Guiu ha ressaltat que tenen "un gran inici i un gran final", el 13 de juliol amb Luis Miguel, amb la seva estrenada gira '¡México por siempre!' i el 22 d'agost amb Andrea Bocelli, la destacada veu lírica internacional. També ha recalcat que tenen el top d'artistes espanyols i catalans. "Més que diferenciar amb altres edicions és una línia eclèctica que ens agrada seguir des de fa set anys i ens està donant bon resultat", ha apuntat el director del certamen. Guiu ha apuntat que als concerts internacionals tenen una audiència internacional "considerable".

Entre les actuacions programades, Manolo García presentarà el seu nou àlbum 'Geometría del rayo'; Joan Baez, destaca pel fet que s'està acomiadant dels escenaris; Sting, que torna a Cap Roig després de tres anys; James Blunt, que, després de la seva actuació en l´edició del 2014, ve de nou per presentar el seu nou treball, 'The Afterlove'; Roger Hodgson presenta l'espectacle de la seva gira mundial, 'Breakfast in America', i Joan Dausà, el seu nou treball, 'Ara som gegants'. Repeteixen Sergio Dalma, amb el seu nou treball, 'Vía Dalma III'; Macaco; Hombres G, i el cantautor malagueny Pablo López. Altres noms destacats són Texas, amb més de 35 milions de discos venuts, la banda llatina Maná, amb més de 40; Damien Rice, cantautor irlandès de referència del pop-folk universal i la superestrella mundial Juanes.

Guiu ha dit que l'objectiu del certamen "és l'experiència i que la gent gaudeixi i passi una de les millors nits de les seves vacances o estiu. És compaginar un espai únic al món, uns artistes amb una proximitat espectacular que se senten molt bé i ho donen tot i una gastronomia que fa que la combinació de les tres coses faci una nit única", ha declarat Guiu.

Les entrades es posaran a la venda el pròxim 5 de març al web oficial del Festival de Cap Roig. El pressupost d'aquesta edició és de 4,1 milions d'euros i el preu mig de l'entrada de 61,3 euros. "Si traiem els quatre concerts extraordinaris que són Maná, Bocelli, Sting i Luis Miguel, el preu de l'entrada és de 45,70 euros", ha puntualitzat Guiu.

Aquest any, el Festival tindrà també una nit solidària. El projecte promogut per la Fundació Bancària 'la Caixa' i Clipper´s Live en el marc del Festival de Cap Roig serà a benefici de la Fundació TRESC, de Palafrugell, entitat que treballa en la formació i la inserció laboral de persones amb discapacitat i malaltia mental. Antonio José protagonitzarà el concert solidari d'aquesta edició.



Cap Roig Mini

Després de l´èxit assolit en les edicions anteriors del Cap Roig Mini, aquest any el Festival aposta per espectacles familiars amb les criatures com a protagonistes. El Mag Lari i de Dàmaris Gelabert amenitzaran les vetllades del 4 i el 10 d'agost, respectivament.

En total, 28 concerts programats pel festival que està organitzat per Clipper's Live amb la col·laboració de la Fundació Bancària 'la Caixa'.