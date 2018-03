La Pegatina, Gertrudis, Sara Terraza i el grup sorpresa de l'Strenes actuaran a Montilivi

Quatre grups de música del festival Strenes actuaran a l'estadi de Montilivi en un concert breu, en principi d'una sola cançó, abans dels partits de futbol, segons l'acord al qual han arribat les dues entitats i que, segons el president del Girona, Delfí Geli, «reforça els vincles amb la ciutat» i vol «potenciar la música catalana i la cultura del país».

La Pegatina aprofitarà la seva presència al festival, on presentarà disc nou, per actuar a Montilivi a la jornada 28, en el partit contra del Deportivo de la Corunya, anunciat pel divendres 9 de març a les 9 de la nit. La cantant gironina Sara Terraza, per la seva part, actuarà la jornada 30, abans de l'enfrontament amb el Llevant.

No es coneix encara el grup de la jornada 32, en el partit contra el Betis, perquè l'actuació anirà a càrrec del grup sorpresa d'aquesta edició de l'Strenes, i el nom no es revelarà fins al mateix dia del concert al terrat de l'Oficina de Turisme de la Rambla, el 24 de març, a les 6 de la tarda.

Precisament, l'acord preveu que sigui un jugador de futbol del Girona qui faci aquell dia l'anunci oficial del grup sorpresa.

Finalment, el grup Gertrudis tindrà el seu minut de glòria futbolera sobre la gespa de Montilivi en la jornada 34, corresponent al derbi entre el Girona FC i el RCD Espanyol. L'Strenes començarà el 24 de març amb el concert a la Rambla però el gruix de la programació tindrà lloc entre el 6 i el 30 d'abril.

Tots els artistes que actuaran puntualment a Montilivi tenen també programada la seva actuació de llarga durada en algun dels escenaris del festival.

Xavi Pascual, director del festival de música, va explicar ahir en una presentació a l'estadi de Montilivi que el Girona FC encomana «un sentiment d'orgull» i desprèn «uns valors i una humilitat que coincideixen amb el que vol transmetre el festival Strenes».

Eloi Amagat, capità del Girona, va explicar que a base d'esforç i sacrifici, el club «ha anat creixent i hi ha una sintonia entre l'Strenes i el Girona FC». «M'agrada molt la música catalana», va afegir el futbolista, que va bromejar assegurant que no actuarà al festival, com va fer improvisadament durant la festa de celebració de l'ascens a Primer Divisió, on es va atrevir a agafar el micròfon a l'escenari del passeig de la Copa.

Aquests concerts a l'estadi de Montilivi prenen com a model una experiència similar que va tenir lloc durant l'etapa de Joan Laporta a la presidència del Futbol Club Barcelona. A l'espera de concretar el format de les actuacions, la intenció és que l'artista se situï sobre la gespa de l'estadi i compti amb un equip d'amplificació, aspecte que s'ha de compaginar amb l'estona d'escalfament dels jugadors, i que de cap manera pot entorpir l'activitat esportiva. Les actuacions no tenen en cap cas un tiquet ni cap sobrecost afegit, sinó que es plantegen com un regal a l'afició del Girona FC que assisteix a l'estadi.