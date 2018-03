Mor l'artista figuerenc Adrià Ciurana, als 33 anys d'edat

L'Ajuntament de Figueres i el Museu de l'Empordà de la capital van comunicar ahir els seu dol per la mort, als 33 anys, de l'artista Adrià Ciurana (Figueres, 1985), que va ser el protagonista del programa Exposicions Viatgeres de la Diputació de Girona corresponent a l'any 2014.

El crític d'art Eudald Camps es va mostrar molt dolgut al moment de rebre la notícia de la desaparició d'«un amic», a qui considera «un dels millors artistes de Girona» pel seu «talent enorme». Segons Camps, Ciurana era «un ésser naturalment creatiu: no feia d'artista, era artista, havia de ser artista per força, no tenia alternativa».

Ara fa un any, Ciurana va reinaugurar el seu taller del carrer de l'Arquitecte Josep Azemar de Figueres, on va presentar una selecció titulada Totxo dintre totxo (2014-2016) i peces inèdites.

L'artista va ser protagonista de l'exposició en gira de la Diputació del 2014 que, sota el títol Hipnosi, es va poder veure a la Casa de Cultura de Girona i a moltes altres poblacions. La mostra presentava composicions fetes a partir de materials de rebuig, com ara papers, fragments d'embalatge, codis de barres o mapes de deixalleries.

Ciurana reflexionava així sobre una idea recurrent que apareix en gairebé tota la seva obra: la crítica a l'entorn, sobretot a la societat industrial i de consum, tot interpel·lant directament l'espectador. Ciurana veia el consumisme des d'un punt de vista crític i confessava la seva fascinació pel símbol del reciclatge, la cinta de Möebius, que usava com a analogia en moltes representacions.

Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, Ciurana va fer moltes exposicions individuals al Museu de l'Empordà i a la Galeria Dolors Ventós, de Figueres; al Magik Centre d'Arts, del Port de la Selva, i a la Llibreria Vitel·la, de l'Escala. I va participar en col·lectives en espais com la Fundació Tàpies, el Cercle Artístic Sant Lluc, el Centre Cultural La Mercè, la Casa Empordà, el Mas d'en Dorra o el Tint de Banyoles. Va rebre el Grand Prix de la Biennale Jeune Création Européenne de Montrouge.