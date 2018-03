Shirley Davis obre el Black Music a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

La cantant londinenca, filla de jamaicans, Shirley Davis va obrir divendres a la nit el Black Music Festival amb una actuació a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí. Paral·lelament a l'actuació de Shirley Davis & The Silverbacks a Torroella, la sala La Mirona de Salt va acollir l'actuació del madrileny Nikone en aquesta primera jornada gironina del Black Music.

De fet, la primera actuació de la nova edició del festival de la música negra, que ha anat diversificant els seus escenaris, es va produir dijous a la nit a la sala Apolo de Barcelona amb la sortida a l'escenari de la Black Music Big Band.

L'Espai Ter de Torroella va comprovar per què Shirley Davis, que després d'una llarga etapa australiana es va establir a Madrid, s'ha convertit en una de les veus més apreciades de l'escena soul.

Per la seva part, el madrileny Diego García, conegut artísticament com Nikone, va interpretar a La Mirona de Salt les seves cançons, després que fa un any publiqués el seu primer llarga durada oficial, Onirikone.

El festival va continuar ahir a la nit amb la presència d'un dels guitarristes més lloats de l'escena internacional, Eric Gales, que va actuar a La Mirona. L'espectacle va comptar amb el teloner Damià Olivella.

Gales va oferir el seu particular so, que no amaga que beu del seu adorat Jimi Hendrix o Carlos Santana, amb qui va actuar al festival de Woodstock l'any 1994. Un guitarrista que ha desenvolupat un estil propi amb infinitat de trucs i malabarismes musicals, com va demostrar davant el públic de la sala saltenca.

El Black Music també va oferir ahir activitats al Park d'en Pitus de Domeny, i l'espectacle itinerant a Salt amb Zebrass Marching Band.

El festival oferirà avui diumenge a les 12 hores del migdia La Black Music Que Ens Va Parir als Jardins de la Mercè, i descansarà per reprendre les activitats divendres vinent, dia 9, a la Mirona amb Bitty MCkeab + Koers.