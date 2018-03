«Tres anuncios en las afueras» i «La forma del agua», favorites a les apostes dels Oscar

Tres anuncios en las afueras i La forma del agua són les pel·lícules que parteixen amb més opcions de triomfar en la propera gala dels Oscar que tindrà lloc aquest diumenge 4 de març, de matinada en hora catalana, segons les apostes recollides de la casa Sportium.

En concret, la pel·lícula de Frances Mcdormand parteix com a favorita d'aquesta edició en aquesta categoria, amb una quota d'1,80 euros per euro apostat. Això sí, la cinta de Guillermo del Toro li trepitja els talons i la seva victòria es pagaria a 2,40 euros per euro apostat, deixant sense opcions la resta de cintes nominades.

On si parteix al capdavant La forma del agua és en la categoria de Millor Director, en la qual la victòria de Guillermo del Toro és l'opció preferida pels apostants amb una quota d'1,12 euros per euro apostat. En aquesta ocasió, el mexicà parteix amb gran avantatge per davant de Christopher Nolan (6 euros per euro apostat), segon les apostes, per la seva feina al capdavant de Dunkerque.

Pel que fa a l'Oscar a Millor Actor i Millor Actriu Protagonista, els apostants tornen a fixar-se en Tres anuncios en las afueras a l'hora de triar actriu. Així, amb una quota d'1,09 euros per euro apostat, Frances McDormand s'emportaria a casa la preuada estatueta i ho faria, a més, sense deixar gairebé opcions als seus rivals de nominació, ja que per la victòria de la segona favorita (Saoirse Ronan) es pagarien fins a 10 euros per cada euro apostat.

Menys possibilitats encara hi hauria de batre el gran favorit de la catecategoria masculina si es compleixen els pronòstics dels apostants que, amb una quota d'1,05 euros per euro apostat, donen per segura la victòria de Gary Oldman pel seu paper a El instante más oscuro. En aquesta ocasió, el seguirien des de lluny els actors Timothee Chalamet ( Call em by your name) i Daniel Kaluuya ( Déjame salir), que empaten amb una quota de 15,00 euros per euro apostat.

La gala dels premis Oscar 2018 tindrà lloc al Dolby Theatre de Los Angeles, a Califòrnia, a partir de les 2 de la matinada en horari català.

Un programa televisiu especial que arrencarà abans de la mitjanit permetrà seguir la gala als espectadors de Movistar+. Els espectadors podran seguir tota la gala en directe al canal Movistar Estrenos. Per segon any consecutiu, el presentador serà Jimmy Kimmel.

Preferències de les apostes a banda, l'Acadèmia de Cinema de Holliwood va anunciar fa unes setmanes els nominats a aquesta norantena edició dels premis. La forma del agua, de Guillermo del Toro, resulta ser la favorita per als acadèmics, amb 13 nominaciones. Dunkerque, amb vuit candidatures, i Tres anuncios en las afueras, amb set, són les seves principals competidores.

Amb guió de Vanessa Taylor, i amb un repartiment encapçalat per Michael Shannon, Michael Stuhlbarg, Octavia Spencer, La forma del agua situa l'acció en un inquietant laboratori d'alta seguretat, durant la Guerra Freda, on es produeix una connexió insòlita entre dos mons, aparentment allunyats. La vida de la solitària Elisa, treballadora del laboratori, canvia per complet quan descobreix un experiment classificat com a secret.

Dunkerque reconstrueix el rescat de les tropes aliades el juny de 1940 durant la Segona Guerra Mundial, mentre a Tres anuncios en las afueras, una dona inicia una guerra contra la policia del seu poble després que la seva filla hagi estat violada i assassinada.