L'escriptor gironí Martí Gironell rep el 38è Premi Ramon Llull

L'escriptor i periodista Martí Gironell (Besalú, 1971) ha recollit aquest dilluns el 38è Premi Ramon Llull 2018 per la novel·la 'La força d'un destí' (Columna Edicions). Una obra dedicada a l'emprenedor català amb orígens càntabres, nascut a Santander, Ceferino Carrión i que després esdevindria a Estats Units, Jean Leon. Després de recollir el premi, Gironell ha assenyalat que aquesta novel·la reflecteix "un somni fet realitat" d'un home que va anar a Estats Units a per crear-se una altra vida perquè aquí se sentia engabiat i creia que no se'n sortiria. El Ramon Llull és el premi millor dotat de les lletres catalanes (60.000 euros).

El protagonista Ceferino Carrión va fugir de l'Espanya franquista amb 25 anys i es va embarcar a bord d'un vaixell al port de Le Havre, a França, en direcció als Estats Units. A Nova York va canviar d'identitat i es va convertir en ciutadà nord-americà amb el nom de Jean Leon. La sort el va portar a viure a tocar de les estrelles de cinema que admirava. De fet, amb James Dean van projectar un restaurant plegats i malgrat la seva mort va obrir La Scala, un establiment que es va convertir en el referent de Hollywood dels anys 50 i 60 amb estrelles habituals com Paul Newman, Warren Beatty, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor o els Kennedy. Leon va tornar a Catalunya per comprar uns terrenys al Penedès i elaborar el seu propi vi.

Gironell, resident a Vilablareix, ha assenyalat aquelles estrelles de Hollywood adoraven a Jean Leon, era "com un Déu petit, com el director d'orquestra de la vida quotidiana d'aquestes persones perquè quedaven humanitzades a través dels seus ulls".

Per participar a l'edició actual s'han rebut 46 obres originals i inèdites, de les quals s'han seleccionat cinc finalistes: 'Paradís provisional', de Josep Vilanova; 'Les veus de la pluja', de David Cirici; 'Temps extraordinaris' de Jaume Castanyer; 'El missatge d'una ampolla', d'Anna C. Madrazo (pseudònim) –obra que era de Gironell i que ha estat guanyadora-, i 'El camí dels presoners' de Joan Mas Quetglas. El Jurat d'aquesta 38a edició del Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull està format per Anne-Laure Aymeric, en representació de Belfond, Carles Casajuana, Pere Gimferrer, Gemma Lienas i Emili Rosales, que farà de secretari amb vot.



Trajectòria

Llicenciat en Filologia Anglesa i en Periodisme, ha treballat a Ràdio Besalú, Ràdio Olot, Catalunya Ràdio i TV3, i actulament col·labora en diversos mitjans. Entre els llibres publicats per Gironell hi ha 'El pont dels jueus' (2007) i un any després va guanyar el Premi Néstor Luján de novel·la històrica el 2008 amb 'La venjança del bandoler'. Després va publicar 'L'arqueòleg' (2010), 'L'últim abat' (2012), 'El primer heroi' (2014) i el 2015 va publicar 'Strappo' i el conte infantil 'El nen dibuixat'.