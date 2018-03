'La forma del agua' ('The Shape of Water'), la cinta fantàstica de Guillermo del Toro, s'ha coronat com a gran triomfadora en la 90ena edició dels Oscar en fer-se amb quatre premis, entre ells el de millor pel·lícula i el de millor direcció per al cineasta mexicà.



Frances McDormand i Gary Oldman han complert també amb els pronòstics i han alçat els guardons de millor actriu i millor actor, respectivament, en una gala conduïda per Jimmy Kimmel i que ha comptat amb poques sorpreses en el seu palmarès i amb constants reivindicacions en favor de la igualtat i la diversitat.





Altres premiats

Tots els guanyadors dels Oscars

'La forma del agua', la història d'una dona sordmuda que s'enamora d'una criatura amfíbia en unes instal·lacions secretes del Govern, partia com a gran favorita amb 13 nominacions, i ha complert amb els pronòstics, encara que ha hagut de conformar-se només amb quatre premis: millor pel·lícula, millor direcció (Del Toro), millor banda sonora (Alexandre Desplat), millor disseny de producció (Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin i Shane Vieau)."Sóc immigrant, com molts de vosaltres, i una de les millors coses que fem a la nostra professió és esborrar les línies a la sorra que ens separen", ha afirmat Del Toro en recollir el premi com a millor director.El cineasta responsable de títols com 'Hellboy' o 'El laberint del faune' segueix així els passos dels seus compatriotes, convertint-se en el tercer mexicà en rebre aquest reconeixement de l'Acadèmia de Hollywood.En l'apartat d'actors, també s'han complert tots els pronòstics: Gary Oldman s'ha alçat amb el premi a millor actor per la seva interpretació de Churchill en el film '' ('Darkest Hour'), i la gran favorita, Frances McDormand, també s'ha emportat a casa la seva segona estatueta --ja va guanyar-ne una per la seva interpretació a 'Fargo' dels germans Coen- com a millor actriu pel seu treball en la pel·lícula '' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri').L'actriu ha provocat un dels moments més aplaudits de la nit en posar d'empeus totes les dones nominades en aquesta edició dels Oscar: "Us deixo amb dues paraules: inclusió i escriptor", ha sentenciat.ha aconseguit l'Oscar a millor actriu de repartiment pel seu paper de mare maltractadora a '' ('I Tonya'): "Ho he fet tot jo soleta", ha dit entre riures en el seu discurs d'agraïment, per després recordar tots els seus companys de repartiment i l'equip del film dirigit per Craig Gillespie., també favorit en la seva categoria, ha obtingut el premi al millor actor de repartiment pel seu paper d'agent de policia racista i taujà a ''; un Oscar que ha dedicat als seus pares, als seus companys de repartiment i al seu "vell amic", el mort actor Philip Seymour Hoffman.L'Oscar alha estat per a '', el film de Sebastián Lelio que ha donat a Xile la seva primera estatueta en aquesta categoria, mentre que l'Oscar a lase l'ha enduta '', l'última producció de Pixar, que també s'ha alçat amb el guardó a millor cançó per ''.El premi alha estat per a '', el film de Netflix sobre el dopatge en l'esport rus que dóna a la plataforma de streaming el seu primer Oscar.El guardó alha estat per a, que s'ha convertit, amb 92 anys, en el guanyador més veterà en la història dels premis de l'Acadèmia, mentre ques'ha alçat amb l'Oscar alpel film de terror psicològic '' ('Get Out'), en la probablement única sorpresa de la nit.En les categories tècniques, '' ('Dunkirk'), el film de, ha aconseguit tres Oscar (millor muntatge, millor barreja de so i millor muntatge de so) i '' s'ha alçat amb els premis aLa forma del aguaGuillermo del Toro (La forma del agua)Gary Oldman (El instante más oscuro)Frances McDormand (Tres anuncios en las afueras)Allison Janney (Yo, Tonya)Sam Rockwell (Tres anuncios en las afueras)Jordan Peele (Déjame salir)James Ivory (Call Me by Your Name)Una mujer fantástica (Chile)CocoRoger Deakins (Blade Runner 2049)Alexandre Desplat (La forma del agua)Remember Me de Kristen Anderson Lopez & Robert Lopez (Coco)Alex Gibson & Richard King (Dunkerque)Mark Weingarten, Gregg Landaker & Gary A. Rizzo (Dunkerque)Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin & Shane Vieau (La forma del agua)Mark Bridges (El hilo invisible)Lee Smith (Dunkerque)John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Nefzer (Blade Runner 2049)Kazuhiro Tsuji, David Malinowski & Lucy Sibbick (El instante más oscuro)IcarusHeaven is a Traffic Jam on the 405The Silent ChildDear Basketball