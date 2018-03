Les universitàries tenen millor rendiment acadèmic, però cobren menys

Les dones presenten major rendiment que els homes en tots els àmbits d'estudi de la Universitat a Espanya, però tenen una taxa d'atur més elevada i un salari inferior, segons l'estudi Dona i Universitat: Participació, acompliment acadèmic, inserció laboral i PDI, publicat ahir.

L'informe, realitzat a partir de les dades del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), corresponents al curs acadèmic 2015-2016, revela que la taxa de rendiment de les universitàries –percentatge de crèdits aprovats respecte dels matriculats– és gairebé 10 punts superior a la dels homes (81,9% enfront de 72,5%), i és a més superior el seu nombre mitjà de crèdits matriculats en el curs.

A més, són elles les que presenten una taxa d'abandó dels estudis menor a la d'ells (el 31% enfront del 39,7%), les que tenen millor nota mitjana a l'expedient acadèmic i les que acaben la carrera en el temps estipulat en major proporció que els seus companys (41,2% enfront del 23,7%).

L'informe assenyala, no obstant això, que malgrat aquest millor acompliment, les titulades universitàries tenen pitjor inserció laboral que els homes. L'informe assenyala que de la promoció que es va titular en el curs 2009-2010, el 2014 els homes van registrar una major taxa d'ocupació que les dones i una menor taxa d'atur (17,2% enfront del 20,5% d'elles).

A més, quatre anys després de titular-se, el percentatge d'assalariats amb contracte indefinit era del 47,7% en el cas dels homes enfront del 40,1% de les dones. Per contra, elles superen els homes en onze punts en contractes temporals (del 38,5% per a elles i del 27,2% per a ells) i en jornada a temps parcial (tres de cada deu enfront del 16,2%).

També és major el percentatge de dones treballant quatre anys després de treure's la carrera en ocupacions que no eren d'alta qualificació (25,6% enfront del 17,7% d'ells), si es té en compte que aquestes ocupacions són les corresponents a la de directors i gerents, tècnics i professionals científics i intel·lectuals i tècnics i professionals de suport.

Quant a la base mitjana de cotització anual a la Seguretat Social (guanys) dels titulats en el curs 2009-2010 que estaven, al març de 2014, afiliats per compte d'altri i a temps complet era superior en pràcticament un 13% per a ells (25.384 euros enfront de 22.484 euros per a elles).

De 128 titulacions de les quals es tenen dades completes per a aquest document, només en 10 s'observaven uns ingressos majors per a les dones que per als homes.