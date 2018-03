El jaciment de Vilauba de Camós, el primer que ofereix visites en 3D a Girona

El jaciment de Vilauba de Camós (Pla de l'Estany) oferirà a partir d'aquest dissabte visites amb tecnologia 3D per donar a conèixer de forma divulgativa el que s'ha descobert d'aquesta vil·la romana. A partir d'una aplicació i una tauleta, els usuaris podran viatjar 2.000 anys enrere i veure com eren els principals espais d'aquest jaciment que va des del segle II a.C fins al VII d.C. Un dels codirectors del jaciment, Pere Castanyer, ha explicat que tot el que es recrea en 3D es basa en material descobert d'una forma molt "fidel". "S'ha modelat peça per peça i fins i tot s'ha reproduït la textura original", assenyala. Entre els espais reproduïts hi ha el rebost, el 'triclinum', el larari o les termes. És el primer jaciment de les comarques gironines que ofereix visites amb aquesta tecnologia. Després de quatre dècades d'excavacions de forma ininterrompuda, ha arribat el moment d'avançar en la museïtzació perquè queda molt poc per descobrir sobre el terreny. El projecte d'adequació ja està enllestit i inclou passeres, un petit centre d'interpretació i un pàrquing, entre d'altres detalls. Es preveu que en quatre anys els treballs d'adequació hagin finalitzat.

La vil·la romana de Vilauba de Camós (Pla de l'Estany) fa un pas més per donar a conèixer tot el que s'ha descobert d'aquest jaciment amb l'ajuda de la tecnologia 3D. Mitjançant una aplicació, dissenyada per l'empresa Virtus Màgic, els visitants podran veure 'in situ' com eren les restes que han quedat al descobert a partir d'una tauleta.

El projecte, que va començar a dissenyar-se fa tres anys, ja inclou la meitat dels quinze punts d'interès al llarg de tot el recorregut i d'aquí a un parell d'anys es preveu que s'hagi completat. A partir d'aquest dissabte, els visitants podran entrar virtualment en algunes estances del nucli residencial de la vil·la, com ara el larari (petit altar), el rebost, el 'triclinum' (menjador) i també els espais excavats més recentment, com ara el 'balneum' i les termes. Les visites en 3D es faran un cop al mes, cada segon dissabte i finalitzaran a la tardor. La reserva s'ha de fer al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

Un dels codirectors del jaciment, Pere Castanyer, ha explicat que tot el que es recrea en 3D es basa en material descobert d'una forma molt "fidel", com ara ceràmiques. "S'ha modelat peça per peça i fins i tot s'ha reproduït la textura original", assenyala. A banda de les recreacions, també s'ofereixen informacions addicionals. Així per exemple, durant la visita es es pot destapar virtualment el terra i veure el conductes de les termes d´aigua calenta i freda.



La museïtzació, en els pròxims 4 anys

La posada en marxa de les visites en 3D constitueix una de les les primeres accions del projecte de museïtzació del jaciment que s´emmarca en el Projecte d´adequació de la vil·la de Vilauba que impulsa conjuntament la Diputació de Girona i les institucions copropietàries del jaciment, com són els ajuntaments de Banyoles, Camós, Porqueres, i el Centre d´Estudis Comarcals de Banyoles. Aquest acord està previst que es renovi amb un nou conveni el 2019 fins el 2021. L´alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha manifestat que "les excavacions a Vilauba ja estan "pràcticament acabades" i que ara s'ha d'invertir en la museïtzació. Les peces,però, continuaran exposades al Museu Arqueològic de Banyoles.

La modificació del traçat de la carretera GI 5247 que fins l'any 2014 travessava el conjunt arqueològic va ser el punt de partida per a la redacció del Projecte d'adequació de la vil·la romana de Vilauba, redactat per l'arquitecte Lluís Bayona de la Diputació de Girona. Entre les actuacions programades, que s'executaran en els pròxims quatre anys, hi ha un nou recorregut de visita al jaciment, la construcció de les passeres interiors, la creació d´un petit centre d´interpretació i de benvinguda a la mateixa vil·la i l´adequació d´un pàrquing pels visitants, entre altres.

Les campanyes d'excavacions continuaran gràcies al conveni amb la Generalitat (2018-2021) que permetran seguir fent recerca arqueològica en algunes zones que falten per completar.

En l´última campanya, que va finalitzar el maig de 2017, es van descobrir setze forats al terra amb forma circular (fosses) on antigament es dipositaven les tines de ceràmica per guardar l'oli. Els arqueòlegs també van trobar al sector de l'antiga carretera les restes d'un forn i dues petites basses per a la decantació de l'argila excavades al subsòl que s'utilitzaven per fabricar ceràmica per al consum propi. Aquesta zona se situa en el període baiximperial (segles IV-V d.C) i era on es fabricava ceràmica de forma artesanal.

La recerca arqueològica a aquesta vil·la romana va començar l'any 1978 i des de llavors s'han excavat més de 2.000 metres quadrats.