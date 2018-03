Les parts del cos de Dalí extretes durant l'exhumació del cadàver ja són a Figueres

Les parts del cos de Salvador Dalí que van ser extretes durant l'exhumació del cadàver ja tornen a ser al Museu de Figueres.

De moment però no han pogut ésser reimplantades ja que com avança El Punt Avui per això, cal un permís de Sanitat que la Fundació Gala - Salvador Dalí ja ha demanat.

Per tant, un cop s'obtingui caldrà tornar a aixecar la llosa que tapa la tomba i tornar-li a col·locar les cames al cos momificat.

Curiosos fent-se fotos davant la làpida de Dalí - Marc Martí

L'operació d'exhumació del cadàver es va fer arran de la demanada de paternitat de Pilar Abel el juliol de l'any passat i va aixecar una gran expectació mediàtica.

Cal dir que després de les anàlisis, les restes biològiques van assegurar que Salvador Dalí no era el pare de Pilar Abel .

Abel però ha presentat un recurs contra la sentència, que el jutge ha acceptat.