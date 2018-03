Qui actuarà al concert sorpresa del festival Strenes?

Una postal. Aquesta primera pista oferta en vídeo ahir al Facebook del festival Strenes hauria de ser suficient per deduir el nom del grup sorpresa que el proper 24 de març a les 18 hores inaugurarà el festival amb una actuació sobre el terrat de l'Oficina de Turisme de la Rambla.





El vídeo penjat ahir mostra un corredor que s'adreça cap al quiosc de la Rambla per agafar una postal en la qual es veu l'Oficina de Turisme on tindrà lloc l'actuació.Per si de cas, el festival ha publicat avui un segon vídeo amb pistes més concretes: unesi unaEl festival Strenes ha aconseguit captar l'atenció donant amb comptagotes pistes perquè el públic dedueixi el nom del grup sopresa, una juguesca que, des que va posar-se en marxa l'any 2015, amb Sopa de Cabra, sempre ha omplert amb milers d'espectadors el pont de Pedra i els carrers i espais públics circumdants.Aquest any, la inauguració s'ha ampliat amb un segon concert a la plaça del Vi (19 hores), que anirà a càrrec del grup Sense Sal.