Quim Monzó, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

L´escriptor Quim Monzó (Barcelona, 1952) ha estat distingit amb el 50è Premi d´Honor de les Lletres Catalanes. Òmnium atorga anualment aquesta distinció a una persona que, per la seva obra literària o científica en llengua catalana, i per la exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, ha destacat per la seva tasca intel·lectual, contribuint a la vida cultural dels Països Catalans. El guardonat rep 20.000 euros i un guardó obra d´Ernest Altés en el marc d´una cerimònia que tindrà lloc al Palau de la Música el 4 de juny. A diferència de les edicions anteriors, en aquesta ocasió no ha estat el president d´Òmnium qui ha anunciat la notícia al guanyador, però Jordi Cuixart ho va voler fer a través d´una carta que Monzó va rebre la setmana passada.

Col·laborador de diversos mitjans de comunicació, ha traduït autors com Truman Capote, Roald Dahl, Ernest Hemingway o Mary Shelley, entre d´altres. L´any 2007 va fer el discurs inaugural de la Fira del Llibre de Frankfurt, una dissertació en forma de conte allunyada dels discursos tradicionals en què va aprofitar per fer valdre la llengua i la literatura i criticar l´actuació d´alguns polítics, que l´usen com a excusa per a la demagògia. Ha escrit més d´una vintena de llibres, que han estat traduïts a 20 llengües.

Entre d´altres, ha rebut reconeixements com el Premi Prudenci Bertrana de novel·la, el Premi Crítica Serra d´Or en diverses ocasions, el Premi Nacional de Literatura, el Premi dels escriptors catalans de l´AELC per al conjunt de la seva obra, el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català o el Premi Ràdio Associació de Catalunya.