La Schubertíada obre escenaris a Figueres, Castelló d'Empúries i Sant Quirze de Colera

La Schubertíada de Vilabertran incorpora aquest 2018 nous escenaris a espais patrimonials a les poblacions de Figueres, Sant Quirze de Colera, Castelló d'Empúries. També ho farà a la població francesa de Saint André de Sorède. Això sí, el festival conservarà el seu centre neuràlgic habitual: la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. Aquí, s'hi acolliran 16 concerts a partir del 17 d'agost fins al 2 de setembre. Aquesta varietat de recintes és una de les novetats que presenta l'edició del 2018.

Víctor Medem, el coordinador de la Schubertíada, va assegurar ahir que el festival treballa per seguir essent un dels referents del lied i que, per això, han de fer un esforç a l'hora de congregar el major nombre d'artistes possibles.

Medem va destacar alguns dels noms d'aquesta edició: Christoph Prégardier, que «va fer un autèntic recital l'any passat», Matthias Goerne, Sarah Connolly o Bernarda Fink, considerada una de les icones del festival, juntament amb alguns del joves talents, com Lise Davidsen, Andrè Schuen i Katharina Konradi, que serà qui innauguri el festival. En total s'han programat un total de 22 concerts durant l'estiu, als quals cal sumar-n'hi vuit més a Barcelona i al País Basc, promoguts per l'Associació Franz Schubert.

Wolfram Rieber, pianista habitual de la Schubertíada, presentarà la seva vocació pedagògica i, per tal de donar continuïtat al curs de lied que imparteix a Barcelona des de fa 22 anys, ha escollit quatre músics que treballaran de manera intensa a Vilabertran durant el mes d'agost i mostraran els progressos que hagin fet en un concert el dia 18 d'agost. Medem va assegurar que «per primera vegada, hi haurà una acadèmia de la Schubertíada».

A més, el festival reivindica la participació de molts pianistes que són professionals en la matèria de l'acompanyament de la veu en un festival, que són el mateix Wolfram Rieber, així com Malcolm Martineau o Julius Drake entre d'altres.

Una de les altres novetats que presenta l'edició de la Schubertíada d'aquest 2018 és l'horari. Els concerts que es celebrin a la nit s'han avançat i tots començaran a les nou de la nit, ja que així s'aconsegueix no endarrerir les tornades del públic.



Les conferències

A Vilabertran aquest any també s'hi celebraran cinc conferències: Hans Pfitzner: que parli la música, a càrrec de Joan Grimalt. Jean Sibelius i la cançó, a càrrec d'Antoni Colomer. Wilhelm Muller, un poeta rescatat per la música per Miquel Desclot. Compondre davant la mort: la darrera sonata de Schubert, per Miguel Ángel Marín i, per finalitzar, Una micro-òpera sacra, amb i sense paraules, que farà Carlos Calderón. A més hi haurà una actuació dels participants del projecte de l'Acadèmia de la Schubertíada del 2017.