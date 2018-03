Txarango triomfa als Premis Enderrock com a millor artista, directe, disc i cançó

El grup Txarango no va fallar als pronòstics i es va confirmar ahir a la nit com el gran guanyador dels Premis Enderrock de la Música Catalana, que es van lliurar en una gala festiva i de to reivindicatiu en un Auditori de Girona atapeït de públic.

La banda del Ripollès va fer bones 4 de les 6 nominacions de les quals eren finalistes en la categoria de votació popular i es van endur els premis a millor artista, millor directe, millor disc de pop-rock per El cor de la terra, i millor cançó de pop-rock per Una lluna a l'aigua.

La resta de guardons van quedar absolutament repartits i no hi va haver cap més grup que recollís més d'un premi.

La votació popular, que va recollir un total de 32.112 vots, un 30% més respecte l'edició passada, va guardonar també Love of Lesbian com a millor artista en llengua no catalana i Porto Bello com a millor artista revelació.

En l'apartat de millors àlbums, Joan Rovira va ser premiat amb el millor disc de cançó d'autor per Encara tenim temps i Ebri Knight amb Cridarem foc! com a millor disc de folk.

Manu Guix va recollir el guardó a millor cançó d'autor pel tema Després de tot i Quico el Célio, el Noi el Mut de Ferreries el de millor cançó de folk per No tinc diners.

Els valencians Zoovan rebre el premi a millor videoclip per El cap per avall i Lo Submarino de Reus el guardó popular a la millor sala de concerts.

En les categories de jazz, clàssica i públic familiar, els premis de la votació popular per als millors discos van ser per Mar d'Oriol Roca Trio; Cançó d'amor i de guerra de La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, i Estic contenta! de Macedònia, respectivament.

L'Auditori de Girona va gaudir especialment amb la desena d'actuacions exclusives que es van viure en la festa de la música catalana. Un altre dels més aplaudits va ser el raper mallorquí Valtonyc, que va actuar per primer cop després d'haver estat condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó per la lletra d'una de les seves cançons.

La gala de lliurament va comptar amb la presència del President del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i també va rebre una salutació des de Bèlgica del conseller de Cultura cessat, Lluís Puig.

La cerimònia, presentada pel tradicional duet Xuriguera & Faixedas, es va retransmetre en directe per La Xarxa i per streaming a través d'una dotzena de portals web, entre ells diaridegirona.cat. Avui el canal 33 la tornarà a retransmetre (22 h).

El director del Grup Enderrock, Lluís Gendrau, va dir que «la música és la banda sonora i retrata la realitat del país» i va citar Maria-Mercè Marçal: «La situació ens obliga a ser tres voltes rebels, per haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida».



Lluís Llach, des del Senegal

Lluís Llach, Premi d'Honor 2018 pels 50 anys de trajectòria del cantautor de Verges, i també pel 50è aniversari de L'estaca, va agraïr el guardó des del Senegal, on resideix actualment, i va ser la guitarrista Laura Almerich qui va recollir l'emblemàtica estatueta amb forma d'E d'Enderrock.

Coincidint amb el retorn de la banda original Sau30 als escenaris a la gala dels Premis Enderrock, es va lliurar el doble Premi a la Trajectòria a Sau, que enguany commemora els 30 anys des de la seva creació, i també al compositor Pep Sala, que celebra quatre dècades de carrera com a creador de cançons.

El Premi Enderrock Estrella 2018 a l'esdeveniment musical de l'any va ser pel retorn a la FM de l'emissora pública iCat.

Finalment, el Premi Trayter a millor productor i director va reconèixer la tasca de Marc Martín, productor, arranjador i director musical que treballa als estudis vallesans La Vall amb artistes internacionals i també bandes emergents catalanes. El premi porta el nom de l'enginyer musical i fundador dels Estudis Music Lan, d'Avinyonet de Puigventós.

En el decurs de la gala també es van lliurar els Premis Enderrock de la Crítica, elegits per vint-i-cinc periodistes musicals.