L'Escola Municipal d'Art inaugura avui «Las Horas», de María del Carmen Díez

Aquesta tarda, a 2/4 de 8, María del Carmen Díez inaugurarà l'exposició Las Horas, a la sala d'exposicions de La Mercè. La mostra, que es podrà veure fins al 4 de maig, és el resultat del projecte de creació artística vinculat a la tècnica del gravat que va ser seleccionat en la convocatòria que van realitzar conjuntament el Bòlit. Centre d'Art Contemporani de Girona i l'Escola Municipal d'Art.

El projecte de gravat contemporani Las Horas inclou diversos processos creatius gràfics que conjuminen en la crítica a la simbologia proposada pel nostre imaginari visual patriarcal. El títol escollit recupera el nom d'aquestes divinitats mitològiques que fomentaven la fertilitat i encarnaven el pas del temps per a l'home. Cada gravat d'aquesta sèrie forma part d'una hora concreta que simbolitza el pas del temps d'aquests estereotips tan perjudicials que se'ns han llegat tant pel mitjà visual com per les seves contínues referències i al·legories de la dona com a ens natural.

María del Carmen Díez Muñoz (1989) és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Salamanca, especialitzada en obra gràfica tant a la carrera com en el Màster Oficial en Producció Artística de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València. Ha obtingut diverses beques, entre les quals la de realització del Màster en Mitjans d'Impressió Gràfica, Il·lustració i Acunyació Artística de la Reial Casa de la Moneda de Madrid.

En la seva especialitat ha rebut diversos premis i ha fet exposicions nacionals i internacionals. La seva obra aborda aspectes referents al gènere, en concret l'esdevenir de la dona i la seva representació normalitzada per l'herència patriarcal. Se centra en els estereotips nocius que es repeteixen al llarg dels segles, els quals mantenen una posició negativa envers la dona.