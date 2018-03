La 54ena edició dels Recull premien «Alguns ocells muts» del tarragoní Òscar Palazón

L'obra 'Alguns Ocells muts' de l'escriptor tarragoní Òscar Palazón ha guanyat el Premi Recull de narrativa, dotat amb 2.500 euros i que s'ha entregat aquest diumenge a Blanes (Selva). El jurat ha valorat "la coherència i la força" del text. Tot plegat en una 54ena edició marcada per la "reivindicació de la catalanitat" que ha fet el president del jurat, Vicenç Villatoro. Si l'any passat va ser el premi de Periodisme el que va quedar desert, aquest any ha estat el de conte infantil. L'acte d'entrega dels guardons s'ha fet al Teatre de Blanes, i ha estat marcat per la intervenció de Carles Puigdemont i Lluís Puig des de Brussel·les. El president i el conseller destituïts per l'article 155 han destacat "la importància cabdal" d'uns premis "clàssics" que ajuden a mantenir "la salut extraordinària" de la literatura catalana.

La 54ena edició dels Premis Recull de literatura que s'entreguen a Blanes ha estat marcada per la defensa de la catalanitat que ha fet el president del jurat, Vicenç Villatoro. La situació política que viu Catalunya ha estat molt present tant en l'acte d'entrega dels premis com en els discursos per part dels guardonats i les diferents autoritats que han assistit al teatre de la localitat. Villatoro ha volgut recordar el primer jurat dels premis, i el fet que el pas dels anys "ha permès enfortir la catalanitat, malgrat que les circumstàncies polítiques no acompanyessin".

Entre els diferents parlaments han destacat el del president destituït, Carles Puigdemont, que ha lloat uns premis que, segons ell, ajuden a mantenir "l'extraordinària salut de les lletres catalanes". Puigdemont ha felicitat per vídeo i des de Brussel·les els diferents guanyadors a qui ha encoratjat a "seguir treballant" per la cultura del país.

"Es tracta d'un premi que s'ha mantingut gràcies a l'esforç de molta gent, i tots podem gaudir de les magnífiques obres que s'hi fan", ha assenyalat Puigdemont, que ha qualificat de "brillant" l'etapa que viu la literatura catalana.

Per la seva banda, el conseller de Cultura destituït pel 155, Lluís Puig, ha lamentat que les circumstàncies no el permetessin ser a Blanes, però ha agraït "la gran feina" que s'està fent des del món literari.

Tot plegat en uns premis que han guardonat l'escriptor tarragoní, Òscar Palazón, amb el Recull de narrativa per l'obra 'Alguns ocells muts'. Un títol que Palazón ha reconegut que li havia "portat algun maldecap". "Vaig dubtar bastant, però la novel·la expressa el silenci de la literatura, i això ho volia mostrar en el títol", ha reblat.

Palazón ha rebut el xec de 2.500 euros de la mà de l'alcalde de Blanes, Mario Ros, i l'any que ve veurà publicada la seva obra a través de l'editorial Pagès Editors. Villatoro ha destacat que es tracta d'una novel·la que "manté al lector expectant" i que és "coherent", un aspecte que el jurat ha tingut en compte.



Marta Pera s'emporta el Recull de Poesia

Un altre dels guardons destacats, el de poesia, ha anat a parar a l'escriptora mataronina, Marta Pera, amb l'obra 'La quinta essència de la pols'. L'autora ha destacat que ha volgut plasmar un gènere tant singular amb "quelcom tan poc poètic com la pols".

Pel jurat, el fet que no es tractés d'un "simple recull de poemes" i que tota l'obra aconseguís seguir un fil conductor "particular", ha fet mereixedora a Marta Pera d'aquest premi, dotat amb 1.500 euros.

La resta de guanyadors han estat Esteban Eche, que s'ha emportat el Premi Josep Ametller de Teatre amb l'obra 'La veritat', que explica una història real sobre la condició sexual d'una persona. El tarragoní Enric Garcia ha estat qui qui ha guanyat el premi Periodisme, gràcies a l'obra 'Els nostres temps difícils', a partir també d'una història real que va viure en primera persona.

Aquest premi va quedar desert l'any passat i Villatoro ha destacat, a més de la qualitat del text de Garcia, la seva adequació. "Ens trobem que poques de les obres que ens arriben en aquesta categoria s'ajusten als criteris que exigim", ha concretat.

Finalment, l'escriptora d'Esplugues de Llobregat Mercè Pérez ha estat qui s'ha endut el premi Recull de Retrat Literari. Ho ha fet amb l'obra 'Maria Àngels Anglada, autenticitat i compromís', on repassa la vida de la poetessa figuerenca.



El conte infantil, desert

Com l'any passat amb el Premi Recull de Periodisme, aquest any el de Conte Infantil ha quedat desert. Villatoro ha explicat que havien rebut obres però que per diverses circumstàncies el jurat no havia atorgat cap guardó. Amb tot, ha animat als aspirants a tornar a participar. "Cal que s'ho prenguin com una oportunitat i no com un retret", ha conclòs.