La UdG vol doblar el nombre de màsters en anglès en els propers dos anys

La Universitat de Girona (UdG) vol doblar el nombre de màsters en anglès en els propers dos anys. Ara mateix el centre ofereix quatre titulacions que s'estudien en aquesta llengua, però la intenció és potenciar-ne la presència per tal de "captar més alumnes". El vicerector de Docència i Planificació de la UdG, Josep Maria Serra, reconeix que l'objectiu és "internacionalitzar encara més la universitat". Serra explica que l'antic equip de govern "va fer una bona feina" a l'hora de projectar la UdG a l'Amèrica llatina, però que creuen que "cal mirar més cap Europa". Els estudis semipresencials són un altre dels reptes que s'ha marcat el nou equip de govern de la UdG. En aquest sentit, el curs 2019-2020 s'estrenarà el primer grau que es podrà estudiar en aquesta modalitat, el d'Arquitectura Tècnica i Edificació.

El nou equip de govern de la Universitat de Girona manté l'aposta per la internacionalització del centre. Si fins ara la tasca se centrava en l'Amèrica llatina i els països de l'arc mediterrani, ara la intenció és obrir-se a Europa. Per això l'objectiu de la UdG és doblar el nombre de màsters en anglès, i d'aquesta manera ser un pol d'atracció per estudiants d'altres països que vulguin aprofundir en els seus estudis des del centre gironí.

"L'objectiu és que d'aquí a dos o tres anys tinguem un bon nombre de màsters vinculats a pla Erasmus Plus", ha concretat el vicerector de Docència i Planificació de la UdG, Josep Maria Serra.

El nou equip de govern ja ha iniciat les gestions per incorporar l'anglès en diferents estudis, de fet, el centre ha designat un delegat del rector que es dedica a proporcionar ajudes a aquells màsters que tenen "opcions d'internacionalització". Ara mateix la UdG n'ofereix quatre en anglès: el d'Advanced Catalasys and Molecullar Modelling, un altre en Medical Imaging and Applications, un en Tourism Management i un darrer en Mechanics of Materials and Structures.

De fet, potenciar l'anglès és només un dels objectius que s'ha marcat l'equip del nou rector, Quim Salvi, en relació als màsters. La idea en aquest aspecte és "replantejar a fons" el sistema d'aquests estudis per intentar captar més alumnes i "obrir la oferta formativa" de la universitat.

En concret, un dels aspectes que Serra creu que cal incentivar és la creació de nous "màsters curts" vinculats a àmbits específics o de la recerca com és el cas dels que tenen relació amb la química. "En qualsevol cas tenim clar que cal ampliar el nombre d'estudis d'aquest tipus", ha concretat el vicerector.



Aposta per la semipresencialitat

Malgrat que la Universitat de Girona és, d'acord amb els seus estatuts, un centre presencial, el curs 2019-2020 veurà néixer els primers estudis on es combinarà l'assistència a l'aula amb el seguiment del curs per internet. En concret, seran els alumnes del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació els primers de poder escollir si volen una formació presencial o semipresencial.

En qualsevol cas, Serra ha deixat clar que la possibilitat de fer el grau de manera semipresencial no suposa un increment de les places, que seguirà al voltant de les 50 actuals. "El què comporta és un canvi en la metodologia com a conseqüència de la incorporació de les noves tecnologies", ha explicat.

A banda d'aquest grau també s'iniciarà de forma semipresencial el Màster en Psicologia General Sanitària. Per Serra aquesta aposta "és necessària" per anar adaptant la universitat a "la nova realitat".



Dificultats polítiques

En relació a les possibilitats que té l'equip de govern a l'hora de gestionar diners, el vicerector reconeix que està "tot congelat" per la situació política que viu el país. "L'article 155 afecta al conjunt de la vida universitària. Tot el què és projecció del centre està en el terreny de les idees però amb els pressupostos prorrogats tenim poc marge de maniobra", ha conclòs.