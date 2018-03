El Festivalot es trasllada a l'Auditori

Cantants com Dàmaris Gelabert i Manu Guix i grups com La Tresca i la Vendresca ja han omplert pràcticament les seves actuacions al Festivalot, el certamen pensat per a públic familiar que es fa a Girona. Aquests artistes van ser els primers que es van anunciar i ara l'organització ha confirmat Cesk Freixas, Mishima, Marinah o Blaumut. La principal novetat de la quarta edició serà el canvi d'ubicació. El festival es farà el cap de setmana del 2 i 3 de juny a l'Auditori de Girona mentre que les activitats gratuïtes es faran a la Devesa. Fins ara, la seu era al Teatre Municipal però l'espai s'ha fet petit. "Hem nascut fa poc però ens hem consolidat amb poc temps", admet la directora, Rita Peré. El festival aquest any també vol acostar els més petits a mites de la música del segle XX com els Beatles i els Rolling Stones amb grups de versions.