Santi Vila nega que hi hagi dos milions d'independentistes

L'exconseller Santi Vila, que va romandre en el Govern de Carles Puigdemont fins la nit abans de la declaració unilateral d'independència, ha negat que existeixin "dos milions" de catalans "compromesos amb la independència", i ha atribuït l'auge del sobiranisme a la "indignació" que en "les seves variants en l'entorn occidental" van provocar la victòria de Donald Trump en les eleccions presidencials dels Estats Units o el sorgiment del moviment 15M a Espanya.

"No hi ha dos milions compromesos amb la independència", ha assegurat Vila aquest dilluns a Madrid, explicant que aquest rang de població "sempre ha recolzat l'oferta política catalanista" amb la "novetat" que actualment existeix, segons l'exconseller, "mig milió de ciutadans", entre els quals s'inclou, que van recolzar el 'procés' davant l'immobilisme del Govern de Mariano Rajoy i la pèrdua de posicions centristes a Catalunya.

Vila ha realitzat aquestes declaracions a preguntes del periodista Manuel Camp Vidal a la seu del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, en la qual ha presentat, convidat per Next International Bussines School, el seu llibre 'D'herois a traïdors. El dilema de Catalunya o els deu errors del 'procés", que ha dedicat a aquells "que no es cansen mai d'estendre ponts", encara que ha descartat assumir aquesta responsabilitat: "No em veig en condicions d'estendre ponts, perquè ningú m'ho ha demanat ni estic en les circumstàncies".

Vila ha defensat que el seu llibre és un relat "subjectiu" però "honest" del viscut en les setmanes anteriors a la declaració unilateral d'independència del Parlament, la culminació de "una tempesta perfecta", en les seves pròpies paraules, que ha atribuït a l'entrada de "activistes en les institucions" i a l'absència de "polítics de vestit i corbata", així com a la "decisió equivocada" d'Artur Mas de renunciar a la presidència de la Generalitat en 2016 davant les pressions de la CUP.

"Llavors vam perdre el timó. Hauríem d'haver convocat eleccions, i hauríem tingut alguns polítics professionals més a l'hora de prendre decisions decisives", segons Vila, molt crític amb els seus companys del PDeCAT i del Govern que va abandonar el passat 26 d'octubre, després que Puigdemont renunciés a la convocatòria d'eleccions anticipades.

Vila ha descrit la trobada de Puigdemont amb els membres del Govern i "algunes persones que no havia vist en la meva vida i espero no tornar-les a veure massa" en la nit del 25 d'octubre i en la qual el llavors president va exposar, també davant representants d'Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), la seva "determinació" a la convocatòria electoral per evitar el 155.

"És rellevant que la crítica d'ERC va ser allí molt continguda, i Oriol Junqueras va dir que no compartia la decisió, però que la respectava, encara que després es va pujar el to", ha dit al·ludint al 'tuit' "incendiari" del portaveu del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, en aquella determinant jornada augurant la intervenció de les institucions catalanes.

"Les xarxes socials han jugat un paper determinant en aquest procés per mal", ha postil·lat Vila.

PRESSIONS A RAJOY

El que fos conseller d'empresa de la Generalitat també ha explicat com durant aquells dies "va existir el compromís de molts polítics en actiu, també d'importants agents del sector financer i de l'església" per cercar una solució "més enllà de les vies formals per evitar el col·lapse".

"Molta gent amb bones agendes personals que va intentar no quedar-se de braços creuats i va intentar influir en un president i un altre", ha concretat.

"Em consta que el Govern de Rajoy també va rebre aquest tipus de pressions, perquè després anava a ser molt més difícil cicatritzar ferides", ha afegit.

Amb aquest propòsit, Vila ha reclamat que després "d'aquest any de ressaca" existeixi el "compromís de tots" i el "risc de totes les parts" per recuperar la normalitat a Catalunya.

"Estem al moment de fer-nos els bojos", ha arribat a afirmar demanant "fer memòria selectiva" a l'hora de "pagar les factures".

"De què ens va a servir ser durs, implacables en el judici polític del que ha passat?", s'ha preguntat per recordar que fins i tot els "líders principals del 'procés han admès que, en el millor dels casos, tot era simbòlic".

"Encara que sigui solament per pragmatisme, si no estem bojos hauríem de fer-nos-ho", ha sentenciat en al·lusió a les conseqüències judicials del procés independentista.

En aquest sentit, l'exconseller, que va passar una nit a la presó i es troba en llibertat provisional, ha assenyalat que "el front judicial no ajuda al fet que un polític assumeixi responsabilitats", però també ha defensat que els ciutadans siguin "molt exigents" amb els líders que "a l'octubre van dir una cosa i davant el Tribunal Suprem una altra diferent".

"Estaria ben que exigissin la trazabilidad del discurs", ha sentenciat demanant la recuperació del "centrisme" a Catalunya que enyoren, segons Vila, "centenars de milers de ciutadans que no tenen veu política que els representi".