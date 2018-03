Els Catarres, Blaumut i Mishima són alguns dels caps de cartell del Festivalot

El Festivalot, que es celebrarà els dies 2 i 3 de juny, arriba aquest 2018 amb més força que mai. El Festival de Música en Família de Girona celebrarà la seva quarta edició traslladant la zona de concerts a l'Auditori de Girona i a la Devesa. El canvi es deu a la dimensió que ha agafat un certamen que en l'edició de l'any passat va rebre uns 10.000 assitents.

És per aquest motiu que els concerts de pagament se celebraran a la Sala Montsalvatge i la Sala de Cambra de l'Auditori, mentre que es muntaran dos escenaris enfocats als concerts gratuïts just davant del recinte, a la Devesa.

La voluntat dels membres del grup de música Els Amics de les Arts, organitzadors del festival, és la d'apropar tot tipus d'estils musicals a l'àmbit familiar. És per això que molts dels grups del programa són d'àmbits força variats. Un dels grups amb més ressò és Els Catarres, coneguts per un públic més jove, i que pot acostar els pares a la música que escolten els seus fills.

Joan Enric Barceló, membre d'Els Amics de les Arts, va confessar ahir que amb una altra de les bandes del programa, Mishima, pot passar a la inversa, ja que «és un grup molt més pop i que els fills potser no coneixen tant i els acostarà als pares».

Amb aquest festival, es busca acostar-se al públic de manera transversal, ja que pot arribar als més petits i als més grans. A més, la característica que manté el Festivalot és que ofereix una gran varietat de possibilitats d'estils de música i també a nivell econòmic. Tal i com va declarar Albert Piñeira, responsable de Cultura de la Diputació de Girona, el festival «apropa una música de gran qualitat a uns preus assequibles, ja que estem parlant d'un esdeveniment que se celebra de dia i amb volums reduïts, capgirant la concepció del que és un festival».

Seguint amb la dinàmica ascendent que ha aconseguit mantenir aquest concepte impulsat per Els Amics de les Arts, Carles Ribas, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, va assegurar que el Festivalot «està molt a prop d'arribar a l'excel·lència».

És per aquest motiu que el regidor opina que aquest model d'esdeveniment, on col·laboren diversos grups del territori, ajuda a reforçar la música catalana i el seu públic. Seguint amb l'èxit de l'any passat, també hi haurà els «concerts per a nadons», amb l'elaboració d'un disc de caràcter solidari amb cançons dels grups que hi participen.



Entre Rolling Stones i Beatles

Si bé en edicions anteriors el Festivalot havia buscat ser una forma d'homenatge per a cantautors i formacions emblemàtiques de la ciutat de Girona, aquest 2018 aposta per retre homenatge a dues bandes emblemàtiques com són els Rolling Stones i The Beatles, amb la intenció d'apropar als més joves a la música que escoltaven els seus pares o, fins i tot, els seus avis.

És per això que, amb les actuacions dels Beatles a càrrec del grup clònic Abbey Road, i Smoking Stones, pels Rolling Stones, es vol demostrar que tothom i tots els estils musicals tenen cabuda en un festival que busca una interacció musical entre pares i fills, van explicar els organitzadors en roda de premsa.