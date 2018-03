Festival MOT: 5 motius per no perdre't aquesta cita amb la literatura de primer nivell

Girona i Olot acolliran la cinquena edició del festival de literatura MOT, que començarà dijous que ve 15 fins al dissabte 17 de març a Girona i es traslladarà del dijous 22 al dissabte 24 de març a Olot, comptarà amb la presència d'autors locals i internacionals Aquests són alguns dels motius per no perdre´s l´edició d´enguany.

Una edició per a la consciencació social

Sota el nom de "Literatura encarnada", aquest 2018 abordarà temes de caire polític, social i cultural com per exemple el món soviètic i postsoviètic, les llengües reprimides a la cultura africana, la barbàrie nazi, els refugiats o el periodisme de guerra. També hi haurà espai per l´abolició dels drets i llibertats a l´Europa actual, el conflicte basc, l´aporofobia, el descobriment de l´identitat sexual, la corrupció o el crim violent. Les xarxes socials també seran protagonistes en alguns dels diàlegs, amb la escriptura a la cultura digital i la deshumanització en aquestes plataformes.

Una gran varietat d´autors

Aquesta edició del MOT comptarà amb gairebé una quarantena d´autors, una desena dels quals provenen del panorama literari internacional, com per exemple Andreï Makine, Philipe Sands o John Carlin. També hi haurà grans referents de les lletres catalana i castellana, com Vienç Pagès, Belén Gopegui, Ferran Torrent, Edurne Portela, Llucia Ramis, Care Santos, Guillem Frontera, Pep Coll o Andrés Babra. Els protagonistes integraran una quinzena de converses a dos i tres bandes que es centraran en temàtiques viscudes pels propis autors.

Perquè no tot serà literatura

Més enllà de les converses literàries, el MOT ofereix també un espectacle teatral, un espectacle familiar i una cloenda en forma de la lectures il·lustrades. A més, hi haurà els ja tradicionals Ver-MOT, taules rodones amb autors a l´hora del vermut. Per complementar-ho, +MOT oferirà una trentena d´activiats ( exposicions, cinefòrums i xerrades), per enriquir i conscienciar els assistents.

Dues ciutats i una essència

El MOT es celebrarà a Girona del 15 al 17 de març a la Biblioteca Carles Rahola, habilitant tots els seus espais per donar especial protagonisme al certamen, combinant amb els Jardins Fora Muralla. La setmana següent el festival passa a Olot, amb l´activitat concentrada a la Sala Torín, veient el gran augment de públic assistent.

Activitats per als més menuts

Amb activitats de l´estil de Quatre Quarts, es podran tractar amb els més petits temes com la guerra, la xenofòbia, la immigració o al masclisme. El MOT aposta per respondre aquelles preguntes que els nens tard o d´hora poden acabar preguntant.