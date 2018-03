Púbol reivindica la Gala «més creadora» en una mostra amb fotografies fetes per ella

Salvador Dalí en diferents moments i èpoques de la seva vida retratat per algunes de les seves fotògrafes. Aquest és el fil conductor de la mostra 'Elles fotografien Dalí' que es podrà veure a partir de demà a la cuina del Castell de Púbol (Baix Empordà). Una de les fotògrafes és Gala Dalí, que per primer cop es reivindica com a "creadora" i no només com a musa del geni empordanès. En total, hi ha una quarantena d'instantànies de catorze fotògrafes. Algunes de les imatges es van publicar en premsa i llibres especialitzats però una quinzena són inèdites. El transcurs de l'exposició permet, segons la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, fer-se una idea de com es va anar "construint" la figura de Dalí tal i com la recordem actualment. El Castell de Púbol, un dels vèrtex del triangle dalinià, comença la temporada aquest dijous.