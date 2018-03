Santana, Rufus Wainwright, Carla Bruni, Kool & The Gang i Serrat al Festival de Peralada

Santana, Rufus Wainwright, Carla Bruni, Kool & The Gang i Serrat al Festival de Peralada

El Festival Castell de Peralada ha donat a conèixer els protagonistes dels 22 espectacles que s'han programat del 5 de juliol al 17 d'agost. Als noms de Jonas Kaufmann, Plácido Domingo i Ermonela Jaho que es van avançar fa uns mesos s'hi sumaran Santana, Rufus Wainwright, Carla Bruni, Kool & The Gang, Serrat i l'estrena de Sílvia Pérez Cruz & Marco Mezquida, entre molts altres. Els organitzadors han anunciat la creació del Premi Carmen Mateu a la música i la dansa que es presentarà aquest estiu.

El prestigiós festival que organitza la Fundació Castell de Peralada manté una important presència de lírica i dansa que "són la seva essència i la seva raó de ser". Es va presentar ahir al Saló dels Miralls del Gran Teatre del Liceu, amb la presència de la presidenta, Isabel Suqué, i del director del Festival, Oriol Aguilà, que el defineix "per a tu". El festival compta amb un pressupost de 4,4 milions d'euros.

Inaugurarà la 32a edició un Rèquiem de Verdi que comptarà amb l´Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota la batuta de Giampaolo Bisanti. Les veus del Coro Intermezzo i els solistes Leah Crocetto, Ekaterina Gubanova, Charles Castronovo i Alexander Vinogradov cantaran al record de Carmen Mateu, alma mater de la cita musical.

La nit del 27 de juliol s´inicia la setmana de la lírica amb un recital del tenor Javier Camarena a l´església del Carme.

El segueix l´endemà un concert amb el tenor més cotitzat del moment, l'alemany Jonas Kaufmann, que torna al Festival acompanyat per l´ocasió amb el Cor i Orquestra del Teatro Real de Madrid.

El 29 de juliol posarà la cirereta al cap de setmana una versió concert de l'òpera Thaïs protagonitzada per Plácido Domingo i Ermonela Jaho en els rols principals, i amb les bases estables del Teatro Real per segona nit al Festival. Josep Bros celebrarà les seves noces de plata amb un programa extraordinari especial per a Peralada.

El 5 d´agost, Xavier Sabata protagonitzarà Rinaldo, l´òpera cèlebre de Händel, versió 1731, que arriba per primera vegada al Festival en concert. El contratenor, artista resident del Festival de Peralada 2018, cantarà al costat de Núria Rial, Hillary Summers, Mary-Ellen Nesi, Juan Sancho, Josep-Ramon Oliver amb interpretació musical de Vespres d´Arnadí sota la direcció de Dani Espasa.



Oriol Broggi a l'òpera

Un dels plats forts de l´estiu serà sense dubte el debut del director teatral Oriol Broggi en el camp de l´òpera amb una nova producció del Festival. Broggi dirigirà l´òpera de la seva vida, La flauta màgica de Mozart amb direcció musical de Josep Pons i amb la participació de l´Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del Liceu.

Un repartiment internacional encapçalat per Adrian Ërod, Liparit Avetisyan, Olga Kulchynska i Kathryn Lewek on destaca també la participació d´Anaïs Constans, Premi Festival Castell de Peralada al Concurs Viñas 2017.

L¡òpera Acis i Galatea, també de Händel amb direcció escènica del jove Rafael R. Villalobos, posarà punt final, el 8 d´agost al claustre del Carme, a l´apartat de lírica amb una nova estrena marca Peralada, amb Vespres d´Arnadí sota la batuta de Fausto Nardi amb veus de Roger Padullés, Lucía Martín-Carton, Víctor Sordo, Hugo Bolívar i Josep-Ramon Olivé.



La dansa brillarà

La dansa brillarà novament a Peralada amb noms propis. El 13 de juliol el Ballet du Capitole de Toulouse, sota la direcció de Kader Belarbi, presentarà a Espanya una nova Giselle. María Pagés presentarà a Catalunya Una oda al tiempo el 20 de juliol.

La gran Svetlana Zakharova estrenarà a Espanya al costat d´estrelles del Bolxoi l´espectacle Amore el 13 d´agost. Tancarà el Festival Folia, una proposta tant original com arriscada del coreògraf Mourad Merzouki. Un espectacle multidisciplinari de dansa, hip hop i música barroca que pretén obrir el Festival a nous públics.

A l´Estiu Musical l´accent internacional el posaran Rufus Wainwright (7 de juliol), Carla Bruni (21 de juliol), Santana (11 d´agost) i la formació disco-funk Kool & The Gang (15 d´agost).

Serrat, l´artista que més vegades ha actuat a l´escenari de Peralada, iniciarà a Catalunya la seva gira Mediterraneo Da Capo el 6 de juliol, i el 9 d´agost, el tàndem Sílvia Pérez Cruz & Marco Mezquida presenten en primícia el seu treball conjunt.



Dos nous escenaris

Aquest estiu dos nous escenaris s´estrenen per oferir experiències culturals amb nous formats. El 12 de juliol, Finca Malaveïna (Garriguella) acollirà un capvespre amb viticultura i jazz en un paratge de somni amb Ignasi Terraza Trio. Amb motiu del vint-i-cinquè aniversari del Golf Peralada, una de les espectaculars terrasses de l´Hotel Peralada Wine Spa & Golf es converteix en l´escenari d´una nit de cabaret; Xavier Sabata i Rafael R. Villalobos presentaran El bis, amb direcció musical de Dani Espasa.

Pere i el llop amb Brodas Bros és la proposta del Petit Peralada d´enguany. Arriba a Peralada de la mà de l´Orquestra Simfònica del Vallès, en col·laboració amb SonarKids. Música clàssica, hip hop, cultura urbana i literatura en una proposta fresca i familiar. Un any més, com a agraïment a la vila de Peralada s´ha organitzat un concert gratuït a la plaça Gran a càrrec de Vespres d´Arnadí i Dani Espasa que interpretaran Música aquàtica i per als reials focs d´artifici de Händel.