Comença el MOT més transversal

El festival literari MOT arriba a la cinquena edició apostant per uns continguts més transversals que mai. El conflicte basc, el periodisme de guerra, la barbàrie nazi o la corrupció seran algun dels temes que es tractaran dins el concepte de 'literatura encarnada'. El festival, que es fa a cavall de Girona i Olot, comptarà amb una quarantena d'escriptors de renom com John Carlin, Erri di Luca o Ngugi Wa Thiong'o. El comissari d'aquesta edició, Josep Ramoneda, assegura que busquen que la literatura "prengui cos i habiti entre nosaltres". Ramoneda subratlla també que, amb cinc edicions, el festival ja ha aconseguit "crear un clima" que fa que els escriptors "no es facin pregar" per venir.

Girona i Olot tornen a ser la seu d'un festival que convida grans escriptors i els asseu a escassos metres dels seus lectors. El MOT arriba a la seva cinquena edició i ho fa sota el títol de 'Literatura encarnada'. "Un lema tan ambigu que pot fer que tothom s'imagini el que vulgui", explica el seu comissari, Josep Ramoneda.

Ramoneda s'estrena aquest any com a comissari del MOT, un festival que ja coneixia perquè hi havia participat anteriorment i pels seus "vincles d'infantesa amb Olot". Ramoneda, que no té intenció de repetir com a comissari, explica que el certamen "ha aconseguit crear un clima" que l'ha convertit en un èxit de públic. A més, assegura que els escriptors "no es fan pregar" per assistir-hi.



Una literatura que crema

El MOT convidarà més de quaranta autors a què reflexionin sobre les seves obres i se sotmetin directament a les preguntes dels seus lectors. Les activitats, un cop més, seran gratuïtes.

Josep Ramoneda ha celebrat que l'encàrrec que li van fer de comissariar el festival sigui entorn a un tòpic que li ha permès tocar moltes temàtiques. "Es pot parlar de colonització, de la qüestió basca o la militància de gènere", explica el comissari.

La temàtica vol convertir la literatura "en un personatge més", de tal manera que agafi força i "s'encarni entre nosaltres". Aquesta és la mirada que ha servit per preparar la cinquena edició d'un certamen que Ramoneda veu "plenament consolidat". A més, apunta que és una proposta de "primer nivell" i que trenca amb el concepte de que "les iniciatives culturals destacades s'hagin de fer a l'àrea metropolitana".



Els protagonistes del festival

Aquest any, el festival comença a Girona. En total s'hi oferiran set converses literàries a la biblioteca Carles Rahola a més del ver-MOT, una taula rodona sobre determinats temes.

Aquest dijous, el festival comença parlant sobre els excessos del poder i la corrupció amb Guillem Frontera, Llucia Ramis, Ferran Torrent i Jaume Muñoz. Una xerrada que es farà a les sis de la tarda. Dues hores més tard, serà el torn d'Andrés Barba, Care Santos i Juan Cruz que parlaran sobre la desmitificació de la innocència.

De cara el divendres, el MOT proposa tres diàlegs més. A les sis de la tarda Eva Vàzquez, Miquel de Palol i Pep Coll parlaran de l'art com a exploració. A les vuit del vespre Andreï Makine reflexionarà sobre com era la vida quotidiana al món soviètic. Finalment, a les deu de la nit, Philippe Sands i Miquel Berga dialogaran sobre la barbàrie nazi.

Dissabte serà el tercer i últim dia del festival a Girona. El primer acte serà el ver-Mot que parlarà sobre delinqüència ordinària amb Teresa Solana, Santiago Tarín i Pep Coll moderats per Anna Punsí.

A la tarda es reprendran els diàlegs amb Edurne Portela i Kepa Aulestia conversant sobre el conflicte basc a les sis de la tarda. El punt i final a la seu gironina el posaran Erri de Luca que conversarà amb David Fernàndez sobre el futur de l'Europa actual i l'abolició dels drets i llibertats a les vuit.



La setmana que ve, a Olot

La setmana que ve el MOT es traslladarà a Olot en un espai nou. La sala La Carbonera del Teatre Principal s'havia fet petita i ara les converses es faran a la Sala El Torín, de més capacitat.

Dijous 22 a les sis de la tarda es donarà el tret de sortida amb una conversa de Mar Bosch, Vicenç Pagès, Xevi Sala i Valèria Gaillard sobre literatura i malestar. A les vuit del vespre es parlarà de l'escriptura en el món post-soviètic entre Mircea Cartarescu i Bashkim Sheu. A les deu de la nit, la literatura donarà pas al teatre amb l'obra 'Mos Maiorum'.

Divendres, a les sis de la tarda, Luis Sepúlveda i Anna Ballbona reflexionaran sobre Aporofòbia i memòria. Dues hores més tard, Luisgé Martín i Bel Olid conversaran entorn a la idea d''explicar-se un mateix'. A les deu de la nit John Carlin parlarà amb Hakan Gunday sobre 'les persones i les regles'.

Dissabte, el Ver-mot garrotxí parlarà amb periodistes en territori de guerra amb Bru Rovira, Plàcid García-Planas i John Carlin moderats per Carme Colomina. A la tarda, la cultura digital obrirà foc amb Belén Gopegui i Enric Puig Punyet. La darrera conversa serà sobre literatura i memòria col·lectiva amb Ngugi Wa Thiong'o i Salem Zenia. La cloenda serà amb 'Lectures encarnades', un relat il·lustrat de Joma, Sílvia Bel i Miquel Jordà.