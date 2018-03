Púbol reivindica la Gala «més creadora» amb fotos preses per dones a Dalí

Dalí retratat en diferents moments i èpoques de la seva vida per algunes de les seves fotògrafes. Aquest és el fil conductor de la mostra Elles fotografien Dalí, que es podrà veure a partir d'avui a la cuina del Castell de Púbol. Una de les fotògrafes és Gala Dalí, que per primer cop es reivindica com a «creadora» i no només com a musa del geni empordanès.

En total, hi ha una quarantena d'instantànies de catorze fotògrafes. Algunes de les imatges es van publicar en premsa i llibres especialitzats però una quinzena són inèdites.

L'exposició permet, segons la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, fer-se una idea de com es va anar «construint» la figura de Dalí.

L'exposició té el doble atractiu de permetre, d'una banda, veure l'evolució des d'un jove Dalí, quan coneix Gala als anys 30, fins que viatja a París i Nova York i s'acaba convertint «ell mateix en una obra d'art», com va dir una de les comissàries de la mostra, Bea Crespo.

Però també es donen claus per descobrir una faceta que fins ara ha quedat oculta de Gala. La parella de Dalí sempre ha estat considerada com la musa del geni empordanès, però ara se la reivindica també com a professional i creadora. Ella és l'autora d'algunes fotografies d'un jove Dalí visitant Carry-le-Rouet.

Gala és un símbol però no és l'única fotògrafa oblidada que es vol subratllar en aquesta exposició. Montse Aguer va destacar també Yvonne Halsman, eclipsada per l'ombra del seu marit, el també fotògraf Philippe Halsman.

La selecció de fotògrafes no s'ha fet, segons Aguer, perquè aportin un punt de vista més femení de Dalí. La directora assegura que les han seleccionat per «tenir en compte» algunes autores que han quedat oblidades amb el pas del temps. No obstant, sí que admet que la selecció respon a un cert «component estètic».

L'exposició, que es podrà veure durant tota la temporada a la Casa-Museu Castell Gala-Dalí de Púbol, inclou 48 obres. Un gruix important es van publicar en el seu moment a revistes de l'època o a llibres dedicats al pintor. Una quinzena, però, arriben inèdites a l'exposició.

Una de les comissàries de l'exposició Elles fotografien Dalí, Rosa Maria Maurell, creu que ara ja es pot afirmar que la mostra té els primers treballs fotogràfics de Gala. Maurell ressalta que les seves imatges són de les poques amb els negatius originals, el que donaria la idea de que eren «unes còpies molt casolanes» de moments íntims de la parella. De fet, en algunes de les imatges es pot veure un Dalí completament nu. Les imatges de l'exposició són aquelles que formen part de l'arxiu de la Fundació Gala-Salvador Dalí. El denominador comú de totes les autores és que són dones «modernes, viatgeres i lliures» que fan servir la fotografia com a «mitjà d'expressió».