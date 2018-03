Girona mostra els «prodigis» de la Draga de Banyoles, amb més de 200 objectes originals

El Monestir de Sant Pere de Galligants de Girona va inaugurar ahir La revolució neolítica. La Draga, la ciutat dels prodigis, una exposició sobre aquest jaciment únic a Catalunya on es resumeixen els resultats de tres dècades d'excavacions.

Per primer cop es mostren més de 200 peces arqueològiques que custodia el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. Destaquen les peces de fusta i matèria orgànica que s'han preservat durant milers d'anys gràcies a l'aigua i al fang de l'estany.

També hi ha elements de les cabanes, penjolls, caragolines, braçalets, així com un arc de teix i cranis trofeu de diferents animals.

L'experiència expositiva es completa amb un audiovisual de realitat augmentada a través del qual el visitant podrà veure com era el poblat de la Draga i els seus entorns durant el Neolític.

El Museu d'Arqueologia de Catalunya i el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles presenten aquesta exposició pròpia, que ja s'havia vist a la seu central del Museu Arqueològic, a Barcelona.

La mostra s'estructura en àmbits que responen a quatre conceptes bàsics: l'emoció (l'impacte que va generar en el món de l'arqueologia la descoberta del jaciment els anys 90); l'anàlisi (mostra les més de 200 peces), la interpretació (la reconstrucció dels 400 anys d'ocupació del campament) i la imaginació.



Paraula d'arqueòleg

La mostra també inclou vuit treballs audiovisuals amb el testimoni dels directors de les primeres excavacions i l'equip d'arqueòlegs.

A més, hi ha la visió d'especialistes que reflexionen de diferents temes, com són Ferran Adrià (la cuina i l'alimentació), Martí Boada (la petjada humana sobre el medi ambient), Marc Boada (la innovació tecnològica) i Eulàlia Subirà (els orígens de la comunitat de la Draga a partir de la paleogenètica).

L'experiència expositiva es completa amb un audiovisual de realitat augmentada a través del qual el visitant entra en el poblat de la Draga i en el Neolític i fa una passejada pel jaciment i el seu entorn.

Aquesta és una producció del Departament de Prehistòria de l'UAB i l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, que s'emmarca dins un projecte desenvolupat amb suport del programa RecerCaixa, una iniciativa de l'Obra Social La Caixa en col·laboració amb l'Associació Catalana d'Universitats Públiques.

La inauguració es va fer ahir amb la presència del comissari de la mostra, Antoni Palomo, entre d'altres autoritats.

Paral·lelament a l'exposició, que es podrà visitar durant tot l'estiu, fins al 16 de setembre, s'han organitzat diverses activitats per a tots els públics. La mostra es va veure per primer cop a Barcelona fa uns mesos al Museu Arqueològic i, segons els organitzadors, va tenir una bona acollida per part del públic.