Els primers actors de teatre amb títol

Una antiga aspiració del sector de les arts escèniques gironí, disposar d'un pla formatiu reglat i amb títol oficial, ja és una realitat. La primera promoció d'alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral, uns estudis de dos anys amb títol reconegut per la Generalitat, reben formació des del passat mes de setembre a l'escola El Galliner de Girona.

Els estudis no són barats, però els aproximadament 3.000 euros per curs que costen és un preu competitiu si es considera que els impulsa una entitat sense ànim de lucre, l'Associació Gironina de Teatre (AGT), que no ha de produir rendiments empresarials.

«Sempre he volgut ser actor i especialitzar-me en doblatge, vaig venir aquí per adquirir coneixement», explica Mohamed Ayaun, un alumne de 22 anys, de Palamós, que no amaga que ha notat «un gran canvi» i ha descobert «molts aspectes positius» des que cursa aquests estudis que li «obren portes».

Laura Masmiquel, gironina de 23 anys, ha enllestit Filologia Catalana a la UdG i ja està acabant Filologia Espanyola. «Sempre m'havia endinsat al teatre des del punt de vista de l'espectador o del lector. Fins i tot havia escrit alguna cosa. Però em faltava ser jo qui expressa aquests sentiments i emocions», afirma aquesta estudiant amb un bon currículum, si es considera que també suma el màster en formació de professorat.

«El cicle compleix totes les meves expectatives perquè és molt interdisciplinari i extreu de mi mateixa coses que desconeixia. M'agradaria ser actriu. Estic en un projecte teatral. Sé que és difícil, però també ho puc combinar amb la docència», diu Laura Masmiquel, una dels onze alumnes d'aquesta primera promoció del nou cicle formatiu.

Quim Noguera, director d'El Galliner, exposa que la sortida directa per als futurs titulats és, per descomptat, «posar-se a treballar com a actor, independentment de si continuen la formació en el camp de les especialitats». Però també se'ls obren les portes d'accés a centres formatius com l'ERAM, adscrit a la UdG, que ofereix un Grau en Arts Escèniques universitari, i sempre poden escollir el camí de l'Institut del Teatre. A més, com recorda Isidre Hernández, cap d'estudis d'El Galliner, «podran fer de professors el dia de demà».

Entre el professorat hi ha noms coneguts dels escenaris i la televisió com ara Cristina Cervià, Sílvia Escuder, Marcel Tomàs, Pep Vila, Meritxell Yanes o Júlia Mora, per citar-ne només uns quants.

El cicle ofereix formació de veu i cos, màscara, cant, acrobàcia, història del teatre, dansa, il·luminació i escenografia, entre altres matèries. Per accedir-hi cal tenir el Batxillerat o bé superar una prova específica.

«És una formació molt completa», sosté l'actriu Dolça Vilallonga, presidenta de l'AGT. «Té l'objectiu d'estimular la sensibilitat, la creativitat i el talent que hi pot haver en l'alumne». «Encara que no tots seran professionals, això serveix per a la vida. Una escola de teatre és una escola de vida», conclou Vilallonga.

Amb el pas dels anys, l'escola El Galliner ha anat creixent fins arribar, el curs passat, a un total de 814 alumnes matriculats en cursos regulats.

El centre formatiu ratlla els 3.000 alumnes anuals si es consideren casals d'estiu, cursos intensius i activitats per a escoles. El Galliner dona feina a un total de 40 professors. És ara mateix l'escola privada de teatre més gran de Catalunya.