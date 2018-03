El Black Music Festival tanca la 17a edició amb més de 12.000 espectadors

El Black Music Festival ha tancat la 17a edició amb més de 12.000 espectadors que han gaudit d'algun dels 21 concerts o activitats programats durant divuit dies. Segons informa el festival, alguns dels punts àlgids d'aquesta edició han estat els plens absoluts als concerts de Martha Reeves & The Vandellas, La Raíz, el Black Music per als Menuts, Big Black Rhino, Ibeyi o el Black Music Pícnic.

A més, els amants de la música negra també han pogut descobrir artistes com Bitty McLean, The Soul Jacket o el que per a molts assistents ha estat el millor concert d'aquest any: Eric Gales. La pròxima edició del festival ja té dates, serà l'1 al 17 de març del 2019.

En un comunicat, el director del Black Music Festival, Pau Marquès, ha destacat sobretot el creixement en la descentralització real dels espais. "Enguany estem especialment contents d'haver augmentat, no només la programació a diferents zones de la ciutat, sinó també arreu del país", afirmat.

El Black Music Festival s'ha fet en divuit espais i nou localitats diferents. Marquès també dona per acomplert l'objectiu d'apropar la música d'arrel afroamericana a nous públics. "Crec que enguany hem aconseguit incrementar l'amalgama de públics a qui hem acostat el Black Music, des del jove amb La Raíz, al sènior amb Martha Reeves & The Vandellas, passant pel familiar amb el Black Music Pícnic, l'infantil amb el Black Music pels Menuts o el més urbà amb el Black Music Frontissa", detalla el director del festival.

A més, també conclouen que el creixement del projecte pedagògic de la Black Music Big Band ha estat una altra de les notes destacades d'enguany. Una Big band que ha assolit ja un nom i reputació dins del panorama musical del país.