Els Catarres inauguraran el festival Strenes a Girona

La formació Els Catarres serà l'artista que donarà el tret de sortida al Festival Strenes de Girona amb el concert inaugural al Pont de Pedra el 24 de març a les sis de la tarda. La formació se situarà sobre el terrat de l'Oficina de Turisme de la Rambla. Com a novetat aquest any hi haurà un segon concert. Serà a la plaça del Vi una hora més tard amb Bemba Saoco. El festival Strenes se celebrarà del 24 de març al 30 d'abril.

El festival ha anat oferint pistes en les darreres setmanes per captar l'atenció i que sigui el públic el que dedueixi el nom del grup sorpresa. Però avui ja és oficial que seran la banda catalana els encarregats d'obrir el festival amb el multitudinari concert a l'aire lliure.

La formació Els Catarres ha tret a la venda aquest mes el nou disc Tots els meus principis amb senzills com "Fins que arribi l'alba".

Els barcelonins Bemba Saoco seran els encarregats d'estrenar el nou espai de concerts a la plaça del Vi després que els Sense Sal, la primera opció que s'havia triat, hagin hagut de cancel·lar el concert per raons de salut d'un dels seus membres. Bemba Saoco presentarà les cançons de Crújelo.

El festival Strenes comptarà amb un ampli cartell amb noms com Luz Casal, Joan Dausà, el retorn de la banda de Sau, amb Sau30, la Pegatina, Dyango o els darrers en inaugurar l'Strenes, la formació Txarango, entre altres.