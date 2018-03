Els Catarres serà el grup inaugural de l'Strenes, demà, amb el concert des del terrat

El grup Els Catarres serà l'encarregat de donar el tret de sortida i fer el concert inaugural del festival Strenes, que l'any passat va rebre un total de 32.000 persones. El certamen es celebrarà del 24 al 30 de març a la ciutat de Girona. El concert de la formació tindrà lloc demà, dissabte, a les 18 hores, al terrat de l'Oficina de Turisme del pont de Pedra.

Ja fa gairebé un any i mig que Els Catarres no actuen sobre un escenari, i aprofitaran l'ocasió per mostrar per primera vegada les cançons del seu quart àlbum Tots els meus principis, que arriba avui a les botigues. El primer tema d'aquest, Fins que arribi l'alba, compta amb més d'un milió de reproduccions a Youtube.

Aquest nou treball de la formació catalana, segons diu Èric Vergés, integrant del grup, no varia tant d'allò al que ens tenen acostumats però sí que el grup tenia ganes «d'explorar el ventall que donen les guitarres elèctriques i l'electrònica, que és un lloc on no ens havíem ficat encara i era la darrera frontera que ens quedava per passar».

A més a més, Els Catarres segueixen apostant per cantar en català, ja que com diu Vergés «cantar en català, en el moment en què ens trobem, té un punt reividicatiu i, fins i tot, combatiu». Juntament amb les cançons del nou disc, faran un repàs als seus grans èxits.

El Festival Strenes vol seguir amb la dinàmica habitual de voler inaugurar el certamen amb un concert sorpresa. Fa tres anys va ser el torn dels emblemàtics Sopa de Cabra. L'any 2016, el concert va ser a càrrec de Love of Lesbian. L'any passat, el grup sorpresa van ser els Txarango, que van presentar el seu últim treball, El Cor de la Terra. Així, doncs, Els Catarres s'afegeixen a la llista del concert inaugural que, any rere any, aconsegueix aplegar un nombrós públic al pont de Pedra i carrers adjacents.



Un nou escenari

El festival Strenes inaugura també un nou escenari situat a la plaça del Vi, just després del concert al terrat. Els barcelonins Bemba Saoco seran els encarregats d'estrenar-lo, ja que els anunciat inicialment, els Sense Sal, han hagut de cancel·lar-lo per raons de salut d'un dels seus integrants.

La formació barcelonina presentarà les cançons del nou disc que han publicat, Crújelo.